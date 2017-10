Erik Ruthford Pedersen tar Start-pause i sinne etter 46 år i klubben

Starts keepertrener Erik Ruthford Pedersen (71) reagerer så sterkt på sparkingen av sønnen Steinar Pedersen (42) at han slutter i klubben. Men 71-åringen utelukker ikke å komme tilbake senere.

– Jeg hadde aldri sett for meg å slutte slik. Absolutt ikke. Jeg så ikke dette komme, sier Ruthford Pedersen til VG.

Siden han kom som spiller i 1969 har Ruthford Pedersen vært ansatt i Start, med unntak av to sesonger i Bodø/Glimt rundt 1980. Han har hatt alle jobber; keepertrener, hovedtrener, assistenttrener, styremedlem og markedsansvarlig.

Ingen mann i toppfotballen har jobbet like lenge som Ruthford Pedersen.

– Dette er et takk for følget. Så får vi se om jeg kommer tilbake. Etter nesten 50 år i klubben er dette veldig trist og skuffende, sier 71-åringen.

– Så mye sinne



Etter 46 år er det slutt for Ruthford Pedersen. Hvert fall en pause. Bakgrunnen er at klubben sist uke sparket sønnen Steinar som hovedtrener – tross at laget lå på opprykksplass seks kamper før slutt.

– Keepertreneren i meg ønsket å fortsette, men følelsene mine gjorde det umulig. Jeg har kjent på så mye sinne at det har vært krevende. Jeg får bare beklage om jeg har gått over grensa i ulike situasjoner den siste tiden, men alle som kjenner meg vet at jeg er Kristiansands roligste sinnatagg, sier veteranen.

Start vil ikke si så mye om Ruthford Pedersens takk for nå.

– Vi har sagt det vi ønsker gjennom våre hjemmesider, sier Tor Kristian Karlsen, sportslig leder i klubben, til VG.

LOJAL: Etter nesten 50 år i Start er Erik Ruthford Pedersen ute av klubben. Hvert fall ut sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder , NTB scanpix

Start har lenge slitt stort med økonomien, før klubben i sommer ble kjøpt opp av pengesterke personer med bakgrunn fra gambling. Administrerende direktør Even Øgrey Brandsdal hadde bestemt seg for å slutte, før han gjorde helomvending.

– Feil timing



Karlsen ble ansatt som ny sportslig leder 3. august. Sist fredag ga han Pedersen fyken. Noe treneren var sterkt uenig i selv. Det er også faren.

– Jeg hadde aldri sett for meg at Steinar skulle få sparken nå. Timingen er ikke riktig. Det sittende trenerteamet hadde ført laget opp, sier Ruthford Pedersen.

– Hva tenker du om Karlsen og alle de andres nye regime i klubben?

– Ingen kommentar. Tor Kristian og de andre har vært der for kort til at jeg kan si noe om det ennå, og jeg kjenner ikke hans metoder for å sparke Steinar nå, svarer Ruthford Pedersen.

– Vi har kommet frem til en vurdering på at vi føler, med tanke på planene og ambisjonene våre, at Steinar ikke er riktig mann for klubben, sa Karlsen om sparkingen.

Ruthford Pedersen fikk fri sist helg da laget slo Strømmen 2-1 borte med Mick Priest. Etter det har han hatt møter med klubben om sin fremtid.

– Prosessen har vært riktig i forhold til min rolle. Men møtene har vært fulle av store kontraster. Jeg har blitt så sliten og veldig lite inspirert av dette. Det har tappet meg så sinnsykt for kraft. Derfor tar jeg pause nå, sier Ruthford Pedersen.

Fått mye støtte



– Hva er sjansen for at du jobber i Start igjen?

1995: Slik så Erik Ruthford Pedersen ut i 1995 da han var hovedtrener i klubben. Foto: Johnny Syversen , NTB scanpix

– Tiden går fort. Min inspirasjon må jeg ha tilbake for at jeg skal kunne klare det. Jeg har sagt takk for følget nå, enn så lenge. Det finnes andre arbeidsoppgaver på alle nivåer i fotballen som trigger meg.

– Hvordan var reaksjonen til Håkon Opdal (Start-keeper) og andre kolleger?

– Det ble veldig stille da jeg fortalte det til Håkon. Vi har hatt en fantastisk relasjon. Reaksjonen og støtten fra Fotball-Norge har vært entydig. De har gitt klar støtte, svarer Ruthford Pedersen.

Han skal nå jobbe med å trene talenter ved en videregående skole i Kristiansand.

– Etter helgen er jeg klar igjen. Dette må komme litt på avstand så skal ikke hanskene hvile i det hele tatt. Elevene fortjener min maksimale oppmerksomhet. Jeg skal gjøre alt jeg kan for at de får en så bra som mulig trening utover høsten, sier Ruthford Pedersen.

71 år gammel.