Stabæk forberedt på spiss-salg i januar

SKIEN (VG) Stabæk har trolig Eliteseriens beste spisspar i Franck Boli (24) og Ohi Omoijuanfo (23). Men det har de kanskje ikke etter neste overgangsvindu i januar.

Sportssjef Inge André Olsen vet det kan bli handel når det internasjonale overgangsmarkedet åpner 1. januar. Innen stengetid 31. januar at han forberedt på at enten Boli eller Omoijuanfo er solgt.

Hugo Vetlesen – Stabæks talentfulle 17-årige midtbanemann – er også i mange klubbers søkelys. Det bekrefter Olsen.

– Vi er hele tiden på jakt etter spisser som kan score mål. Og vi er heldige. Vi har Ohi og vi har Boli. Da er det ikke krise om én blir solgt i januar, sier Inge André Olsen.

Han bekrefter at Stabæk avslo flere bud på Ohi i sommer. Og at det pengemessig var meget bra sett i norsk målestokk. Men at alle tre faktorene; rett klubb, riktig timing, og god avtale for spiller/agent ikke matchet helt.

Sjekk denne: Solskjær gruser trenerkollegene

– Vi er alle innforstått med at Ohi før eller siden skal til en større klubb en Stabæk. Men vi har ingen som har signalisert at de vil kjøpe ham i januar. Jeg er imidlertid ganske sikker på at det kommer henvendelser i neste overgangsvindu, sier Olsen.

Ohi med 17 mål i ligaen i år – ett bak RBK-spissen Nicklas Bendtner – kan fortsatt bli toppscorer. Uansett har han vært en av sesongens profiler i norsk fotball. Og belønnet med landslagsplass av Lars Lagerbäck. I mai forlenget han kontrakten med Stabæk

Franck Boli gjorde comeback i Stabæk i august. At ivorianeren hadde vært ute i ni måneder med korsbåndsskade var umulig å se mot Odd på Skagerak Arena søndag. To scoringer, ett stolpeskudd og en megasjanse på heading. I løpet av åtte kamper har han scoret fire mål.

– Han har muligheten til å komme seg ut igjen nå, men han skal få lov til levere over litt lengre tid enn disse tre-fire siste kampene, hvor han har vært god, sier Olsen.

Stabæk gamblet da de hentet en skadet Boli for snart ett år siden. Kontrakten løper dette året og to år til ifølge Olsen.

Les også: Derfor gamblet Stabæk med Boli

– Boli er veldig god nå. Han har vært ute lenge, så det er litt overraskende at han leverer på så høyt nivå allerede nå. Men det som imponerer mest er hvor hardt han jobber. Det er det som er forskjellen fra tidligere, sier Olsen

Odd-trener Dag-Eilev Fagermo var pinlig berørt av stortapet for Stabæk. Stopperveteranen Steffen Hagen (31) det samme. Men han var så skvær at han kom med følgende innrømmelse: – De har spillere som er på et helt annet nivå enn oss. Franck Boli er en av dem. Tortol Lumanza er minst like bra, sier Steffen Hagen.