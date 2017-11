Ståle Solbakken får så ørene flagrer for å donere overskuddet fra sin nye bok til Dansk Flyktningehjelp. Nå tar han til motmæle.

Det var i forbindelse med Solbakkens nye bok «Løvehjerte» at politikeren Kenneth Kristensen Berth i Dansk Folkeparti tente på alle pluggene. Han mener avgjørelsen var ment for å «gjøre livet lekkert for såkalt enslige flyktningbarn.»

– Hva tenker du om kritikken fra Kristensen Berth?

– Egentlig ingenting, sier Solbakken til VG.

Han tenker litt på spørsmålet før han legger til:

– Jeg syns at det er nettopp det han sier der som gjør at vi skal stå imot de holdningene han har. Det er essensen i hele greiene. Det har historien vist om og om igjen.

I forordet i boken tar Solbakken et oppgjør med skandinaviske politikere i innvandringsdebatten. Der skriver han:

«Politikerne vender det blinde øyet til problemene. Jeg forstår ikke at de kan.» skriver han i forordet, ifølge Berlingske.

Mandag la Kristensen Berth ut en krass melding i retning Solbakken.

Fritidspuljen Gruppen skriver på sin hjemmeside at målet er å «å styrke flyktningbarn og unge flyktningers livskvalitet og integrering i det danske samfunnet gjennom aktiv deltagelse i det lokale fritids- og foreningsliv.»



Fritidspuljen har ifølge avisen Berlingske gitt 7000 flyktningbarn muligheten for å bedrive idrett i Danmark.

«Denne mannen har sitt på det tørre! Nå donerer han overskuddet fra sin bok til å forderve fedrelandet – nemlig å gjøre livet mer lekkert for såkalt enslige flyktningbarn – ikke i fedrelandet, men i Danmark» heter det i deler av Kristensen Berths innlegg på sin Facebook-profil.

Kristensen Barth skriver videre: «Tror ikke Ståle Solbakken skal blande seg inn i dansk innvandringspolitikk, han burde ta for seg forholdene i Norge i stedet. Der er han jo statsborger» fortsetter politikerens tirade.

Syns det var passende

Men Solbakken nekter å la seg dra inn i en ordkrig omkring temaet, og sier at han har forklart sitt synspunkt i forordet i boken.

Men han svarer mer enn gjerne på hvorfor han gir bort overskuddet til Dansk Flyktningehjelp.

– Det syns jeg var passende. Det kombinerer fint med det jeg driver med. Det er kanskje den fineste måten å integrere unge barn på, enten de er flyktninger eller andre. Det gjelder å få dem inn i et godt sosialt miljø.

– Er dette er synspunkt som har blitt forsterket gjennom å jobbe med så mange nasjonaliteter i fotballen?

– Ja, det kan du godt si. Men jeg tror jeg hadde kommet til å ha den holdningen uansett, avslutter Solbakken.

– En vinnersak for flyktningebarn

Suksesstreneren snakket med dansk TV 2 om temaet for to dager siden. Da sa Solbakken at han var forundret over skandinaviske politikeres holdninger til innvandring.

– Jeg er litt forundret og skuffet over at det i Norge, Sverige og Danmark er svært vanskelig å komme til makten om man ikke fører en meget restriktiv innvandringspolitikk, sa nordmannen til kanalen.

Dansk Flyktningehjelp er på sin side begeistret over donasjonen fra Solbakken. Generalsekretær Christian Friis Bach sier til TV 2 at de måtte si noe til 700 barn i fjor, så pengene kommer godt med.

– Det er flyktningfamilier som ikke har råd til kontingent, fotballsko og hva ellers som må til for å få barnene med i idretten, sier han og roser Solbakkens avgjørelse.

– Man kan ikke vinne hver gang, det vet Ståle Solbakken. Men det her er en vinnersak for de flyktningbarn som kommer inn i et idrettslag, i en fotballklubb og i et fellesskap.

Åpent mål er ikke alltid mål. Det fikk Solbakken til å le.