Spansk magi sørget for Chelsea-seier

(Chelsea-Brighton 2-0) Samtlige av de spanske Chelsea-spillerne på banen var toneangivende da hjemmelaget tok en viktig seier over Brighton.

For etter å ha stanget og stanget den første omgangen, men ikke skapt all verden mot et kompakt og godt Brighton-lag, fikk Chelsea hull på den berømte byllen etter bare 51 sekunder av den andre omgangen.

Cesar Azpilicueta fant landsmann Alvaro Morata med et presist innlegg, og fra fem meter hadde Morata få problemer med å stange inn 1-0. Det var hans tiende Premier League-scoring, og assisten var Azpilicuetas sjette til Morata denne sesongen.

Kvarteret senere sto det 2-0 på måltavla da Cesc Fabregas svingte inn en corner fra venstre. Marcos Alonso dukket opp på første stolpe og stanget inn en fortjent 2-0-ledelse.

DOBBEL SCORING: Både Marcos Alonso og Alvaro Morata tegnet seg på scoringslisten for Chelsea i deres 2-0-seier over Brighton. Foto: Ben Stansall , AFP

Poenget bak United

Dermed har 20 av Chelseas 34 Premier League-scoringer denne sesongen blitt scoret av spanjoler (Morata har 10 mål, Alonso 5, Pedro 3, Azpilicueta 1 og Fabregas 1).

2-0-seieren gjør at Chelsea nå ligger på 3.plass, poenget bak Manchester United, som overraskende spilte uavgjort hjemme mot Burnley. London-laget vunnet seks strake hjemmekamper i Premier League med en målforskjell på 16-4.

Den grusomme borteformen fortsetter for Brighton. De har hverken scoret borte de siste fire kampene eller tatt poeng i noen av disse.