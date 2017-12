Ustoppelige Messi: Et geni i en helt egen verden

Kommentar (Real Madrid – Barcelona 0-3) Det var ikke Lionel Messis beste kamp, men han var selvsagt forskjellen likevel.

Han er uansett så mye bedre enn alle andre.

Barcelona tar juleferie 14 poeng foran Real Madrid (med én kamp mer spilt), og Messis 2017 har vært og sluttet som et eventyr.

I sesongens foreløpig største test, borte hos hovedrivalen i Madrid, var han riktignok bare god før pause. Da konkluderes det gjerne med at Messi er litt tam, fordi han ikke er på sitt vanlige eksepsjonelle nivå. Han var ikke tam. Messi tok stort sett kloke valg, gjorde få feil og åpnet Madrid-forsvaret da Paulinho var nær ved å gjøre 0-1.

Messi tilhører en gruppe mennesker som befinner seg på en egen liten planet, som en Beethoven eller Mozart, eller for den saks skyld Real Madrid-supporteren Magnus Carlsen, så geniale på sitt felt at det trolig bare er de selv som skjønner hva de driver med, med løsninger ingen andre tenker på. Vi hører veldig sjelden Lionel Messi snakke, han lever litt i sin egen boble og føler vel uansett ikke at vi kan forstå ham . . .

Uten å mase for mye om den evinnelige Cristiano Ronaldo-sammenligningen: Portugiseren er fantastisk, men de to har altså like mange gullballer og om 50 år kan man komme til å tro at de var på samme nivå. Det er kanskje ikke så viktig, men litt dumt.

Lionel Messi skriver fortsatt fotballhistorie foran øynene våre, han driver og har drevet med noe helt eget. «Det er bare én som er best», som Manchester City-manager Pep Guardiola korrekt uttrykker det, uten å nevne navn. Det trengs ikke.

Messi er så suveren at han ikke bare er skummel når han har ballen, han skaper også stor frykt før han får den. Derfor binder han alltid opp motstanderne taktisk, derfor var han innblandet da Barcelona tok ledelsen, selv uten å være borti ballen. Oppasseren Mateo Kovacic var mest opptatt av Messi da Ivan Rakitic satte full fart fremover, hele banehalvdelen åpnet seg, Sergi Roberto kunne rolig flytte ballen til Luis Suárez og Barcelona var foran.

Messi var i høyeste grad borti ballen da det ble mål igjen: Først signaturtredde han vakkert gjennom til Suárez, keeper Keylor Navaz reddet, ballen endte hos Messi igjen, han beholdt roen som ingen andre, dyttet den ut igjen til Suarez, denne gangen traff skuddet stolpen, før Dani Carvajal måtte redde Paulinhos avslutning med armen og ble utvist.

Lionel Messi banket kontant inn 2-0 fra straffemerket, hans 54. mål i 2017 og da er det greit å minne om at hans betydning for Barcelona handler om veldig mye mer enn scoringer.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Real Madrid hadde sine reduseringssjanser, men isteden ble det et tredje imot og selvsagt var det Messi igjen: Måten han passerer Marcelo på ser så lett ut, men det krever så høy hastighet og så god balanse.

Han bare slo ballen rett frem, satte på toppfarten, krummet seg forbi brasilianeren som tråkket av ham den høyre skoen. Men Messi bruker nesten bare den venstre, den kan han bøye i alle retninger, og denne gangen vred han pasningen ut til Aleix Vidal. Real Madrid-ydmykelsen var total.

De gamle traverne Gerard Piqué, Sergio Busquets og Andrés Iniesta var strålende for Barcelona, et i sommer nederlagsdømt lag som nå står med 14 seire og tre uavgjort etter 17 serierunder.

Nå er Barça storfavoritt i ligaen, men likevel gjenstår det liksom å få svar på hvor god denne utgaven er. Chelsea kan bli en seig motstander i Champions League, og man har liksom sjelden blitt blåst av banen av Barcelonas spill denne sesongen.

Det meste har handlet om hva Lionel Messi har funnet på, det har vært ganske mye, men det er nesten umenneskelig å kreve at han skal holde det samme nivået hele sesongen.

Men så er det altså akkurat dét han er. Umenneskelig.