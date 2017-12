To strake poengtap for Barcelona

(Barcelona - Celta Vigo 2-2) Lionel Messi- og Luis Suárez-scoring til tross: Barcelona gikk på sitt andre strake poengtap i La Liga.

Bare minutter etter at Luis Suárez fikk æren av å avslutte praktangrepet som gjorde at Barcelona hadde snudd 0-1 til 2-1, vartet Celta-keeper Rubén Blanco opp med en feber-redning for å hindre at Lionel Messi scoret sitt andre for dagen.

Og istedenfor at Barcelona gikk opp i 3-1, kom utligningen for gjestene.

Iago Aspas, som scoret bortelagets første, fant Maximiliano Gomez i feltet, og han avsluttet sikkert i nettet, akkurat som hans uruguayanske landsmann på Barcelona, Suárez, altså, hadde gjort åtte minutter tidligere.

Begge lag hadde store sjanser til å ta med seg seieren i sluttminuttene, men det endte 2-2 og med Barcelonas andre poengtap på like mange kamper. Forrige runde var det serietoer Valencia som fikk med seg poeng mot Barca.

Dommeren mente at denne ballen aldri krysset streken...

Fikk du med deg? Ronaldo – endelig

Ligaledelsen er ikke truet på tross av laget tredje poengtap så langt i sesongen. Barcelonas 36 poeng er fem mer enn Valencia på plassen bak og ni foran de to Madrid-lagene som kommer jagende bak der igjen.

De tre nevnte lagene kan imidlertid knappe innpå forspranget. Atlético møter Real Sociedad på hjemmebane lørdag, mens Real Madrid er på tur til baskerland, der de spiller mot Athletic 20.45. Valencia møter Getafe på bortebane søndag.

Les også: Så mye har Bale kostet Real Madrid per kamp

Celta Vigo ligger på sin side på 8. plass med 18 poeng etter 14 kamper.