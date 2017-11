Ronaldo ordnet poengene etter egen straffebom

(Real Madrid - Malaga 3-2) Se på Cristiano Ronaldos lettede ansiktsuttrykk. Det holdt på å gå galt. Igjen.

Sesonginnledningen har vært trøblete for Real Madrid. Nå var laget på vei mot full krise.

Malaga var nestjumbo foran runden, og sto med null poeng og null scoringer på bortebane foran turen til Santiago Bernabéu.

Der ble det to mål, og det var heller ikke langt unna at det ble ett poeng. Cristiano Ronaldo sørget, såvidt det var, for at alle tre ble igjen i Madrid.

Før kampen sto 32-åringen bare med én seriescoring, matchvinnermålet borte mot Getafe. Selv om han måtte stå over de fire første kampene med karantene, er det oppsiktsvekkende svakt fra den kanten.

Les også: Kollapsen vekker oppsikt

På stillingen 2-2 så det ut som om det skulle gå galt fra straffemerket mot Malaga også. Keeper Roberto reddet, men på returen var Ronaldo selv frempå og kunne tydelig lettet juble etter å ha sikret Real Madrid en meget viktig seier.

KRITISERT DUO: Karim Benzema og Cristiano Ronaldo har fått lite til denne høsten. I kveld ble det én scoring på dem hver. Foto: REUTERS

Han skal også ha mye av æren for 1-0-målet; Ronaldo steg til værs, nikket i tverrliggeren, og Karim Benzema kunne enkelt dytte returen i åpent mål. Diego Rolan dempet ballen vakkert og hamret inn utligningen, Casemiro nikket Real Madrid foran igjen før Gonzalo Castro fikset 2-2 fra langt hold, forbi en lite imponerende Kiko Casilla i Real Madrid-målet.

Fikk du med deg? Ronaldo ble forbannet

Da så det grusomt ut for et Real Madrid som etter 12 serierunder allerede er ti poeng bak Barcelona, men et kvarter før slutt ordnet det seg i hvert fall denne kvelden. Luka Modric fikk straffe. Det var selvsagt aldri tvil om hvem som skulle ta den, men det er noe ubesluttsomt over Cristiano Ronaldo for tiden.

Mange rakk sikkert å tenke at det er fullstendig utgjort for superstjernen da Malaga-keeperen reddet, men noen tideler senere ordnet han altså opp selv.

Dermed er det syv poeng opp til ledende Barcelona, som skal ut i en meget vanskelig bortekamp mot sesongens store positive overraskelse, Valencia, søndag kveld.