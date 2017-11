(Valencia - Barcelona 1-1) Lionel Messi scoret, det ble ikke dømt mål – og Barcelona måtte nøye seg med uavgjort i toppmøtet med Valencia.

Barcelona var like suverene i Spania som Manchester City i England etter 12 runder (11 seire, én uavgjort), men i kamp nummer 13 ble det uavgjort nummer to for Barcelona.

Kanskje ble Barca snytt for seieren, men man kan selvsagt aldri vite hva som hadde skjedd dersom Messi hadde fått godkjent målet på stillingen 0-0 etter en halvtime.

Men det er helt sikkert at Barcelona ble snytt for en scoring. Serielederen kontrollerte det meste før pause, og da Lionel Messi skjøt etter 29 og et halvt minutt burde det stått 0-1.

Skuddet så ikke veldig skummelt ut, men Valencias brasilianske keeper Neto greide å rote ballen inn bak seg. TV-bildene viste at den var over streken, men ingen av dommerne fikk det med seg – og den spanske ligaen har foreløpig ikke innført mållinjeteknologi.

Messi og fortvilte Barcelona-spillere løpt fortvilet etter både dommer og assisterende dommer, og da kunne det fort blitt dobbeltfeil; Valencia kontret og Simone Zaza skjøt like utenfor.

1-0!! Hele Mestalla, målscorer Rodrigo og lagkameratene feirer at Valencia har tatt ledelsen over Barcelona. Foto: REUTERS

Etter pause kom Valencia mer inn i kampen, og selv om det ikke-godkjente målet vil få mest oppmerksomhet, fortjener Valencia all verdens ros for sin herlige offensiv. Etter en time tok det fullstendig av på et kokende Mestalla: Portugisiske Gonçalo Guedes fikk ballen ute til venstre, spanske José Luis Gayà overlappet, fikk ballen, satte stor fart innover og pasningen bokstavelig talt traff Rodrigo som løp seg fri mellom Barcelona-stopperne Umtiti og Vermaelen. En herlig scoring!

Trollmannen igjen

En periode så det ut som om Barcelona ikke skulle kunne komme tilbbake, men så var det denne trollmannen da. Som ut av ingenting kom utligningen, i det 82. minutt, og selvsagt var Lionel Messi sentral. Argentineren løftet ballen over forsvaret, som han har gjort så mange ganger, og venstreback Jordi Alba styrte vakkert ballen i mål på hel volley.

I sluttminuttene var det gode muligheter på begge sider, men det endte uavgjort og dermed er Barcelona fortsatt fire poeng foran tabelltoer Valencia. Atlético og Real Madrid er begge åtte poeng bak, etter 13 serierunder.

– Vi skulle vunnet. Det var en forferdelig dommeravvgjørelse. Vi får igjen slike avgjørelser mot oss, som mot Betis (i forrige sesong), uttalte Jordi Alba i et intervju vist på Viasat rett etter kampen.

– De var bedre enn oss i første omgang, men etter at vi scoret så du at vi hadde muligheter til å avgjøre kampen. I pausen fikk vi beskjed om å ikke ligge så lavt, vi kom oss mentalt inn i kampen og 2. omgangen var veldig bra fra vår side, sa Valencias målscorer Rodrigo.