Messi slo 38 år gammel rekord - Barca knuste Madrid

(Real Madrid - Barcelona 0-3) La Ligas første El Clásico for sesongen tok tok ordentlig fyr da Dani Carvajal reddet med hånden og ble sendt i dusjen med direkte rødt kort.

Da var det spilt litt over timen på Santiago Bernabéu, og Luis Suárez hadde allerede sendt bortelaget i føringen etter en mønsterkontring ti minutter ut i omgang nummer to.

Så tok det virkelig fyr i det 63. minutt.

Lionel Messi fant Luis Suárez, som brente to store sjanser til å score. Ballen spratt imidlertid Barcelonas vei, og Paulinho fikk satt hodet på den. På vei mot mål så ikke Dani Carvajal noe annet valg enn å stoppe ballen med hånda. Den trillet likevel over streken, men dommeren dømte ikke mål. Han pekte istedenfor på krittmerket, og dro det røde kortet opp til Madrids høyreback.

RETT UT: Ingen protester fra Dani Carvajal. Foto: Sergio Perez , Reuters

Straffesparket ekspederte Messi sikkert i mål, og kampen var i realiteten avgjort. En drøy halvtime senere var det også faktum, det etter at innbytter Aleix Vidal fastsatte resultatet til 3-0 på overtid på pasning fra Messi.

– Akkurat nå tyder det aller meste på at Barcelona har sendt alle sine motstandere rett i canvasen, kommenterte Petter Veland for Viasat da seieren var et faktum.

Målet til Messi var for øvrig hans 526. for Barcelona, og med det slo han Gerd Müllers nesten 40 år gamle rekord på flest mål for én klubb i en topp fem-liga. Han scoret i sin tid 525 for Bayern München fra 1965 til 1979.

De tre poengene betyr at Barcelona, riktignok med én kamp mer spilt, har hele 14 poeng ned til dagens motstander. Mellom de to lagene befinner også Atlético og Valencia seg. De er henholdsvis ni og elleve poeng bak Barca.

KONGEN AV EL CLÁSICO: Ingen har scoret flere mål i kampene mellom Barcelona og Real Madrid enn Lionel Messi. Lørdag gjorde han det igjen. Hans 25. mot nevnte motstander. Foto: Sergio Perez , Reuters

– Det er tre nye poeng, og jeg vil gratulere laget med innsatsen, sier Andrés Iniesta.

– Er Real Madrid ute av gullracet?

– Nei. Vi har ikke avfeid de tidligere i sesongen, og vi gjør det ikke nå. Det gjenstår mange kamper, svarer Iniesta.

– Det er selvfølgelig ikke sant, kontrer imidlertid Lars Tjærnås i Viasats studio, og mener Real Madrid kan glemme ligatittelen. Real Madrid-stopper Raphaël Varane vil imidlertid ikke gi helt opp.

– Resultatet endrer ikke på hvor bra vi har vært i 2017, men vi begynner 2018 bakpå. Vi kommer imidlertid aldri til å gi oss, og vi skal være mer samlet enn noensinne, sier han.

PS: De to lagene møttes også i den spanske supercupen på starten av sesongen. Der var det Real Madrid som gikk seirende ut av duellen.