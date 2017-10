Luis Suárez reddet Barcelona fra årets første tap

(Atlético Madrid-Barcelona 1-1) Luis Suárez (30) kunne tidligere i uken glede seg over VM-billett med Uruguay. Lørdag kveld reddet han Barcelona fra årets første nederlag.

Etter syv strake seirer lå Barca lenge bak mot Atlético Madrid, men etter drøyt 80 minutters spill utlignet Suárez.

Barcelona har 22 poeng, mens Real Madrid har 17 og Atlético 16.

– Ett poeng er ikke så verst så lenge vi lå under, sa Suárez i et intervju vist på Viasat etterpå.

– Alle vet at Atlético har et veldig bra forsvar.

Atlético har dermed ikke vunnet mot Barcelona på 15 La Liga-kamper (fire uavgjort og 11 tap).

Hjemmelaget gikk i ledelsen etter å ha spilt på «Barcelona-vis». De brukte nemlig 18 trekk før avslutningen til 1-0 etter 20 minutter. Det var en praktfull avslutning av Saúl Niguez, denne gang med høyrebeinet.

– Det fungerte veldig bra før pause, men vi ble for baktunge i 2. omgang, sa Saúl etterpå.

Før 1-0-målet hadde Marc-Andre ter Stegen to ganger stoppet Antoine Griezmann, men tyskeren måtte gi tapt da Saúl skrudde ballen vakkert inn i hjørnet.

Barcelona gikk hardt ut i 2. omgang, men Atlético var farlige på overganger. Etter 55 minutter måtte både Saúl og Gabi til for å stoppe Messi. Det betydde frispark fra drøyt 20 meters hold, men Messis skudd traff stolpen.

1-0: Saul Niguez feiret scoringen sin på denne måten. Foto: Javier Soriano , AFP

Barcelona ville ha hands og straffe etter et kvarter, men dommeren gjorde trolig rett da han lot spillet gå. Derimot balanserte Madrid-lagets Gabi på en knivegg når det gjaldt å unngå gule kort nummer to og marsjordre.

Messi fikk en ny sjanse til utligning, men denne gang gikk skuddet utenfor Jan Oblaks høyre stolpe.

– Det er sånne sjanser som Messi vanligvis setter, sa Viasat-kommentator Petter Veland, og snakket om en «beleiring» av vertenes 16-meter.

Atlético-sjef Diego Simeone gjorde et par defensive bytter i håp om å holde på ledelsen. Luis Suárez fikk en stor mulighet for Barcelona, men keeper Oblak reddet. Han tok også et frispark fra Messi nesten fire minutter på overtid.

Politikk preger spansk fotball om dagen. Barcelona ble møtt med spanske flagg i Spanias hovedstad, og ikke minst Gerard Piqué fikk høre det fra hjemmefansen. Han har markert sin tydelige støtte til at katalanerne skulle få holde sin folkeavstemning.

Lionel Messi kom fra hattrick for Argentina midt i uken, da han sikret VM-plassen for landslaget sitt. Han rakk bare en skikkelig trening med Barcelona før kampen lørdag.