Bale har kostet Real Madrid over 10 millioner kroner per kamp

Real Madrid-stjernen Gareth Bale (28) har blitt et mareritt for klubbens leger og økonomer.

Han var verdens dyreste fotballspiller, men er omtrent bitt en levende skade.

– Hans «standing» i Real Madrid blir dessverre dårligere og dårligere, sier Viasat-ekspert Petter Veland til VG.

August 2013: Real Madrid punger ut i overkant av 800 millioner kroner når de henter Gareth Bale fra Tottenham i 2013. Oppholdet i den spanske hovedstaden har derimot vært variabelt for den skadeplagede waliseren. For tiden er han satt ut av spill med et vondt lår, avisen AS mener dette er skadeavbrekk nummer 19 på fire år.

135 500 kroner i minuttet

Avisen har tatt frem kalkulatoren for å finne ut hvor mye valuta Real Madrid egentlig har fått for pengene. Ifølge AS har den lynraske kantspilleren kun spilt 55 prosent av kampene til hvittrøyene i perioden, faktisk har han mistet 40 av de 60 siste kampene, og da blir summene høye når man tar med årslønnen på ca. 219 millioner kroner:

• Bale har spilt 159 kamper og dermed har hver kamp kostet Real Madrid rundt 10,5 millioner kroner (1,060 millioner euro).

• Det blir snaut 135 500 kroner (13 593 euro) per spilleminutt med waliseren på banen.

• Real Madrid har så langt investert i overkant av 1,6 milliarder kroner (168,8 millioner euro) i spilleren.

– Et pengesluk

– Han er jo blitt et pengesluk, klubben får ikke brukt det de betaler for. Samtidig er det en lav prosent av Real Madrids samlede utgifter, så de lider ingen nød, sier Veland.

Han er usikker på om Bale spiller i Real Madrid også neste sesong, i det som vil være siste året av den lukrative seksårs-kontrakten han skrev under på. I sommer spekulerte flere medier i at Bale kunne være på vei til Manchester United.

EKSPERT: TV-kommentator og La Liga-ekspert Petter Veland. Foto: Jostein Magnussen , VG

Markedsverdien faller

– Her er det mye prestisje. Real Madrids president, Florentino Pérez, har hele tiden hatt veldig tro på Bale. De ønsker nok ikke å gi han opp, men en gang må man jo stille seg spørsmålet, sier Veland, som synes Bales skadeproblematikk er oppsiktsvekkende:

– Det er merkelig at ikke verdens største fotballklubb klarer å finne ut av hvilket treningsregime han tåler. Nå blir han frisk av én muskelskade, før han skader seg i en annen muskel rett etterpå. Nei, man synes bare synd på fyren.

– Hvordan tror du Bale takler det?

– Hver gang han er ute av spill øker presset på å levere når han kommer tilbake. Selvtilliten er nok veldig lav, samtidig faller markedsverdien. Jeg vil tro at Real Madrid vil prøve å få tilbake de 800 millionene de betalte, hvis han skal selges neste sommer, svarer Veland.

PS1! VG har regnet summene om til norske kroner med dagens kurs som er på 9,97 kroner per euro.

