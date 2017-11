Asensio med årets mål-kandidat: - Går ikke an å treffe bedre

(Real Madrid - Las Palmas 3-0) Etter to strake tap slo Real Madrid tilbake mot Las Palmas. I hovedrollen: 21 år gamle Marco Asensio.

For selv om det ble 3-0 og Casemiro samt Isco også tegnet seg på scoringslisten, er det 2-0-målet til Marco Asensio det blir snakket om etter at Real Madrid slo tilbake fra to strake tap mot henholdsvis Girona og Tottenham.

Ti minutter ut i omgang nummer to smalt han til fra utenfor sekstenmeteren, og ballen føk som et prosjektil i nettmaskene.

– For et mål! Den kommer fansen til å huske så lenge de lever, kommenterte Morten Langli for Viasat.

– Det går ikke an å treffe bedre på halvspretten der. Det er limt opp i krysset. En scoring av det helt sjeldne... Sensasjonelt vakker, og fotball på sitt aller beste, fortsatte kommentatoren, og mente at scoringen var en åpenbar kandidat når «årets mål» skal kåres etter endt sesong.

Han var langt fra den eneste som lot seg imponere av målet. Programleder i podcasten Fotballklubben, Aleksander Schau, ordla seg slik:

Marco Asensio er ikke mer enn 21 år gammel, men har allerede rukket å bemerke seg med flere vakre fulltreffere for Real Madrid. Sevilla og Barcelona er blant lagene som har stått på motsatt side av Asensios følsomme venstrefot.

Her kan du se et knippe av vidunderbarnets elleville scoringer:

I tillegg scoret 21-åringen også i forrige sesongs Champions League-finale mot Juventus, samt i semifinalen mot Bayern München.

Søndag var hans mål med på å sikre seieren mot Las Palmas, og de tre poengene gjør at Real Madrid beholder tredjeplassen på tabellen, det på bedre målforskjell enn byrival Atlético. Opp til Valencia på 2. plass er det fire poeng, og opp til ledende Barcelona er det åtte.

