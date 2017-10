Søderlund følte seg snytt tre ganger

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Nord-Irland 1-0) Alexander Søderlund (30) har bare scoret to ganger på 31 landskamper. Mot Nord-Irland kunne han doblet antall landslagsmål.

Men nei da. To ganger ble han avblåst. Begge gangene for offside. I tillegg ble han snytt for et opplagt straffespark. Ikke rart Frankrike-proffen var oppgitt etterpå.

– Utrolig kjipt. Den første var kanskje offsiden, men den andre er jeg veldig usikker på, sier Alexander Søderlund.

Han tenker på hva som skjedde etter 50 spilte minutter. Tore Reginiussen kastet seg inn. Nord-Irlands keeper Michael McGovern reddet. Returen feide Søderlund i mål. Og på overtid fikk han ballen – fra en motspiller kan det se ut som – og banket inn det som burde vært 2–0 til Norge.

Snytt for straffe



I tillegg ble han åpenbart snytt for straffe da Steven Davis hengte seg i drakten hans og rev ham ned i feltet på en corner.

– Dommerne så det, og han snakket til den nordirske spilleren. Nå vant vi kampen, men det hadde vært en helt annen sak om vi ikke gjorde det etter de situasjonene, sier Alexander Søderlund.

Uansett var han fornøyd med seieren.

– Vi viser at vi kan. Det gjør godt på alle. Det er godt å se at dette fungerer. Jeg tror de som var her koste seg. Vi hadde mye ballen og kriget. Vi har utviklet oss veldig under Lars, sier Søderlund.

Norge ødela Nord-Irlands sterke statistikk. Men de måtte ha selvmål for å vinne.

– Jeg synes det var en veldig god kamp, og at vi vant fortjent. Nord-Irland er et meget godt lag, svært godt organisert. Det var en fysisk kamp, og som ventet ble det ikke så mange sjanser. En taktisk god og interessant kamp, oppsummerte han.

Vil utvikle angrepsspillet



HVA I H ...: Alexander Søderlund ser oppgitt på dommeren etter han er blitt avblåst for offside på det som kunne vært 2–0 til Norge på overtid. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Etter fire hjemmekamper på Ullevaal står Lagerbäck med to seirer og to uavgjorte, og totalt er han nå på plussiden resultatmessig med tre seirer, to uavgjorte og to tap (mål 13-10).

– Vi må jobbe med å utvikle angrepsspillet. Det var bra trening i San Marino sist, men i dag ble vi litt mer låst fordi vi møtte et lag som er mye vanskeligere å møte, sier Lagerbäck.

Den svenske treneren ønsker seg to treningskamper med landslaget i november.

– Det er flere jevne spillere her, så jeg har litt flere valgmuligheter. Det er ikke så tydelig som på Island hvilke 14-15-16 spillere som er best. Det er viktig å få en så samspilt ellever som mulig, men jeg kommer til å matche en del spillere, sa han.