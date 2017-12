Rodgers storfornøyd med Ajers utvikling: - Venter oss veldig mye

Kristoffer Ajer imponerte da Celtic vant toppkampen mot Aberdeen 3-0 lille julaften. Etterpå snakket manager Brendan Rodgers seg varm om nordmannens utvikling.

– Jeg synes han var strålende. Han er rask, han kan føre ballen og åpne rom, og dere ser hvordan han vinner i lufta. Vi venter oss veldig mye av ham, sa manageren.

Ajer fikk begrenset spilletid tidligere i høst, men ble hentet inn i laget etter 0-4-smellen mot Hearts forrige helg. Det var Celtics første tap mot skotsk motstand på 70 kamper.

Siden har 19-åringen imponert i to seierskamper mot Partick Thistle og serietoer Aberdeen.

Julaftens fotballhøydepunkt - her skrur han corneren rett inn:

Old Firm

– Jeg bryr meg ikke om hvor gammel en spiller er, jeg tar bare ut det beste laget for å få et resultat, sa Rodgers på spørsmål om Ajer. Han ble også spurt om det er aktuelt å bruke unggutten i Old Firm-kampen mot Rangers lille nyttårsaften.

– Jeg ville ikke nøle med det. Han har alle kvalitetene som skal til. Det handler bare om å gi ham erfaringen, sa Rodgers.

Det er tett juleprogram også i skotsk eliteserie. Celtic gjester Dundee 2. juledag før Rangers kommer på besøk 30. desember.

Tiden er inne

– Jeg sa det til alle spillerne i garderoben etter kampen: Denne gutten var bare 18 da jeg kom hit, og alt han trengte var litt fotball for menn. Vi sendte ham til Kilmarnock, og han gikk i en god skole hos Lee McCulloch og Lee Clark. Da han kom tilbake i sommer var han en mann, sa Rodgers om Ajers leieopphold forrige sesong.

– Han hadde utviklet seg fysisk, og han fikk prøve seg i mesterligaen tidlig i sesongen. Nå er tiden inne. (NTB)