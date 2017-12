Brendan Rodgers om Kristoffer Ajer før derbyet: – Toppklasse

Celtics midtstopper Kristoffer Ajer (19) har imponert i Skottland den siste tiden.

– Han er bare 19 år, men forsvarer seg godt og leser spillet bra. Han er rask og du ser hvordan han bruker ballen. Han identifiserer rom og når han skal gå angripe i dem, slik at vi blir en ekstra mann, sier Brendan Rodgers, Celtic-trener, ifølge Herald Scotland.

Husker du? Ajer imponerte mot RBK

Rælingen-gutten mannen har spilt 90 minutter i fem av Celtics siste syv kamper. I de tre siste kampene har Ajer vært med å holde nullen for Glasgow-klubben. Senest under 2-0-seieren mot Dundee andre juledag.

– Han var toppklasse, var han ikke? Han er veldig trygg, og jeg liker konsentrasjonen hans nå, sier Rodgers, som trente Liverpool frem til 2015.

Les også: Ajer lovprises av lagkompis

Ajer spilte midtbane og spiss i Start før han ble hentet til Celtic sommeren 2016 for rundt åtte millioner norske kroner. I Celtic og Kilmarnock, hvor han var på lån våren 2017, har han blitt midtstopper.

Ajer mener Ødegaard er en av Norges beste fotballspillere:

– Han er veldig våken som forsvarer, og jeg liker forsvarsspillere som er på kanten og varsler faren. Ajer spiller slik, mener Celtic-sjefen.

VG+: Den lovende 98-årgangen

TRENER: Celtic-trener Brendan Rodgers. Foto: Andy Buchanan , AFP

Lille nyttårsaften venter derby mot Rangers for serielederen. Det er ikke usannsynlig at 19-åringen får opptre i sitt første Old Firm.

– Det føles godt å få sjansen. Jeg må prestere hver kamp. Jeg føler meg trygg, sa Ajer etter Boxing Day-seieren til Celtics Twitter-konto.

RBK-treneren kaller Ajer sutrete: Ber han vokse opp

Uheldig selvmål:

Totalt har Ajer vært på banen i åtte av de første 21 seriekampene for Celtic.

– Vi er en topp stall som pusher hverandre hver dag. Det er utrolig hvor mye jeg lærer også på trening. Jeg prøver å lære så mye som mulig, forteller Ajer.

Så du denne? Ødegaards forvandling

Christian Wulff, norsk fotballblogger og -podkaster, bosatt i Glasgow forteller at Ajer har gjort sakene sin bra.

– Kristoffer har vært veldig imponerende. Han har hatt sitt skikkelige gjennombrudd i Celtic denne måneden og er i en veldig god posisjon akkurat nå. At han fikk starte mot Aberdeen, det nest beste laget i ligaen, sa veldig mye om at Rodgers nå stoler på han, sier Wulff til VG.



– En god kamp mot Rangers så tror jeg du trygt kan si at Kristoffer nå er et førstevalg på midtstopper plass for Celtic, legger han til.

PS! Fredag skal kjæresten og håndballspilleren Karoline Olsen delta i cupfinale for Vipers mot Stabæk.