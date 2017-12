Lillestrøm cupmester – Frode Kippe helten i kjempedrama

ULLEVAAL STADION (VG) (Lillestrøm-Sarpsborg 3-2) Snakk om cupfinale. Og snakk om drama for Frode Kippe (39) Lillestrøms kaptein og superveteran var involvert i alt – absolutt alt – da LSK vant sin sjette NM-tittel.

– Det var fantastisk godt. Det blir ikke bedre.

Det sier dagens LSK-helt Frode Kippe til NRK etter kampen.

Han stanget inn 3–1 etter 59 minutter på corner. Det så ut som det var avgjørelsen på finalen. Men seks minutter senere sørget den 195 centimeter svære midtstopperen for ny næring i den dramatiske finalen da han sørget for 3-2 med selvmål.

Lillestrøms NM-titler: 1977, 1978, 1981, 1985, 2007 og 2017

Og som om ikke dét var nok: Han hadde også «målgivende» da Sarpsborg reduserte til 2–1.

LSK-kapteinen er både den første i cupfinalehistorien til å score i begge ender, og den eldste målscoreren i cupfinalens historie. Rekorden har stått siden 1949, den gang satt av Sarpsborg FKs Harry Yven (37 år og 182 dager), men er nå slått av 39 år gamle Kippe.

KING KONG: Frode Kippe var banens gigant. Her står han med kongepokalen. Foto: Gisle Oddstad , VG

Og du verden for en drømmestart på finalen for Lillestrøm. 1–0 kom allerede etter et drøyt minutt. Men tidenes raskeste cupfinalescoring skulle aldri har vært godkjent avslører TV-bildene til NRK.

Kristoffer Zachariassens forferdelige klarering – rett i Erling Knudtzon – havnet i beina på Simen Kind Mikalsen. Han banket ballen i mål fra spiss vinkel. Men han sto en god meter offside da han fikk ballen av lagkameraten.

Etter drøye ti minutter kom Zachariassen – som foran årets sesong ble hentet fra Nest-Sotra (nivå tre) til Sarpsborg – i fokus igjen. Og igjen med en grusom klarering i eget forsvar. LSK-backen Mats Haakenstad fikk servert på sølvfat. Han hamret ballen i mål bak Sarpsborg-keeper Anders Kristiansen.

Sarpsborg-spillerne lå på ryggen innenfor egen 16- meter. De så helt oppgitte ut. Med rette. De lå to mål under før festen hadde startet. Og det kunne lett vært 3–0 da Knudtzon ikke fikk skikkelig dreis på avslutningen etter 17 minutter.

AVGJØRELSEN: Frode Kippe (med ryggen til) header inn 3–1 for Lillestrøm i cupfinalen over Sarpsborg. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

Men sarpingene reiste seg. Og de var gode etter sjokkåpningen til LSK.

Ole Jørgen Halvorsen hadde et godt skuddforsøk som strøk tverrliggeren før Patrick Mortensen reduserte. Halvorsen traff hælen til Frode Kippe. Ballen havnet hos Sarpsborgs danske spiss som scoret. For øvrig hans tredje mål mot LSK (serie og cup) denne sesongen.

Oppildnet av reduseringen jaget de utligning, Krépin Diatta fikk en megasjanse da Marius Amundsen rotet det til. Men LSK-keeper Arnold Origi hindret ham. Halvorsen og Mortensen fikk muligheten i neste situasjon. Men begge forsøk ble blokkert.

Men så var det Kippe. En levende legende etter 17 år på Åråsen. Først headingen til 3–1. Han ryddet vei i Sarpsborg-forsvaret med bandasje på hodet og scoret. Så fikk han avslutningen til Kristoffer Zachariassen i kroppen – ballen endret retning – og føk i mål.

Sarpsborg jaget igjen utligning. Joachim Thomassen hadde et godt skudd. Joackim Jørgensen forsøkte med en god heading. Det samme gjorde innbytter Jonas Lindberg – to ganger – den siste på overtid. Men Origi viste seg fra sin beste side, og reddet mesterlig. Ikke rart han gliste godt.



– Det er forjævlig. Vi putter ikke på våre egne sjanser, og i dag ville det seg ikke. Det var ikke godt nok. En rufsete start, gjør ikke det vi blir enige om, sier S08-kaptein Joachim Thomassen til NRK etter kampen.

– Jeg er utrolig stolt over å være en del av dette laget her, sier Kind Mikalsen.

På spørsmål om hvordan festen blir, svarer Kippe følgende:

– Jeg har ligget sjuk en uke, så jeg har ikke mye å gå på. De andre kommer nok til å feste til langt på natt. Jeg tar det senere.