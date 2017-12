De seks raskeste cupfinalescoringene gjennom tidene:

1. minutt: Sverre Frederiksen for Ørn i 1928, Harald Hennum for Skeid i 1955 og Per Kristoffersen for Fredrikstad i 1957.

2. minutt: Willy Fossli for Asker i 1951, Nils Solstad for Tromsø i 1986 og Simen Kind Mikalsen for Lillestrøm i 2017.

Solstads vådeskudd mot LSK kom etter 1.38, så dermed er Mikalsens offsidemål det raskeste i en finale på 60 år.

Av VGs faktaekspert Geir Juva