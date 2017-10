Rosenborgs neste motstandere i sjokk etter plutselig dødsfall

Reginiussen roser Rosenborg for at Bendtner er bedre enn på mange år

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Vardar 3-1) Veteranen Tore Reginiussen (31) gir Rosenborg som klubb en stor del av æren for at Nicklas Bendtner (29) nå viser hva han er god for på fotballbanen.