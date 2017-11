TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Zenit St Petersburg 1–1) - Det er på tide med en europeisk skalp igjen, sa Kåre Ingebrigtsen onsdag. Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner sørget - nesten - for at ønsket ble oppfylt.

Men en scoring tre minutter på overtid ødela alt for Rosenborg på Lerkendal. Aleksands Kokorin snek seg fri i foran Rosenborgs mål og med kampens aller siste spark på ballen og snøt han trønderne for to poeng.

Stemningen gikk fra ekstatisk til stillhet på et par sekunder.

GLAPP: Tre minutter på overtid røk seieren for Rosenborg. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det er ikke så mye å annet å si enn at på dette nivået i Europa, om man ikke forsvarer seg 100 prosent, blir man straffet. Vi burde vunnet 1-0. Vi må lære, sier en skuffet Nicklas Bendtner til Eurosport rett etter kampen.

Kåre Ingebrigtsen kom til pressekonferansen etter kampen, og det så ut som han kom rett fra begravelse. Det er sjelden du ser RBK-sjefen så nedbrutt som etter kampen mot Zenit.

– Dette føles fryktelig tungt, bekreftet Ingebrigtsen - noe som nok var torsdagens understatement.

– Hvordan kunne dette skje?

– Det er sånt som skjer i fotball, feil gjøres. Og det er definitivt ting vi burde og skulle gjort annerledes, både på scoringen i forkant av scoringen. Han sto jo ganske alene der, han som scoret, svarer Ingebrigtsen.

Han legger til at «dette nok var avansementet».

Mot slutten av kampen la Ingebrigtsen om til fem forsvarere, og byttet ut Adegbenro mot midtstopper Johan Lædre Bjørdal.

Bendtner svarer «kanskje» når VG spør om Rosenborg ble for opptatt av å forsvare seg på slutten.

– Vi visste de ville slå inn, så vi burde lagt mer press på deres spillere. Det er vanskelig å si, men vi må lære av det, sier dansken som nesten ble matchvinner.

Pål André Helland var langt mer sikker enn Bendtner i sin dom over hvordan laget håndterte det å lede mot slutten.

– Vi kan takke oss selv. Vi legger om til fem bak og likevel presterer vi å være i undertall i boksen når det avgjørende innlegget kommer, sier han til Eurosport.

Iskald Bendtner

Rosenborg var best i det meste på Lerkendal, denne torsdagskvelden i Trondheim. Og da Samuel Adegbenro, som var et helvete for Zenit-forsvaret hele kvelden, ble lagt i bakken innenfor 16-meteren etter 54 minutter, fikk trønderne den sjansen de trengte.

Nicklas Bendtner var både sikker og nådeløs fra straffemerket, og etter 55 minutter var Rosenborg i ledelsen.

GA HÅP: Nicklas Bendtner sendte Lerkendal til himmels etter 55 minutter. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Så mange flere sjanser, bare et par stykker, skapte RBK, men det så altså ut til å være nok.

Helt til ledelsen ble spist opp helt, helt mot slutten.

– Resultatet var fortjent fordi vi prøvde til siste sekund, og vi lyktes, sier Zenits italienske stjernemanager Roberto Mancini til pressen like etter kampen.

For den ledelsen de fikk, den holdt Rosenborg hardt og godt på. Og det så ut som det skulle holde, og at drømmen om avansement i Europa League levde, selv om RBK trolig måtte slått både Vardar (borte) og Real Sociedad (hjemme) i de to neste kampene, uansett.

Bekmørkt Europa-gjensyn for Rosenborg: – De gjør som de vil med oss

Nå holder trolig ikke det heller.

Etter at Sociedad slo Vardar 3-0 hjemme torsdag, er de nå nummer to i gruppen med ni poeng. Fem poeng bak, med seks poeng å spille om, ligger Rosenborg.

Zenit topper gruppe L med ti poeng og avansementet til utslagsrundene sikret.