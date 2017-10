Roar Strand (47) avgjorde ellevilt opprykksdrama

Som Rosenborg-spiller ble han kalt «Supermann». Roar Strand (47) er fortsatt aktiv og lørdag sikret han trolig opprykk til 3. divisjon for Melhus - syv minutter på overtid.

Veteranen noterte seg for to scoringer i seriefinalen mot Ranheim 2 lørdag. Et opprykk til 3. divisjon lå i potten for lagene i det som skulle bli en thriller i Gruva. Ranheim 2 ledet 2-0, men så snudde hjemmelaget Melhus kampen etter pause, med avgjørende hjelp fra Roar Strand. Den tidligere Rosenborg-motoren ble byttet inn etter pause, han headet først inn 1-2-scoringen, før 47-åringen avgjorde dramaet med 3-2 syv minutter på overtid. Ifølge Trønderbladet var Strand iskald og sendte ballen mellom beina på keeper.

– Hva skal man si? Utrolig artig å bidra og være med på å avgjøre. Jeg har ikke vært på trening på nesten en og en halv måned, men synes fortsatt det er utrolig artig å spille fotball og holde seg i form, sier Strand til avisen.

Opprykkshelt også i fjor

Opprykket er riktignok ikke helt i boks. Melhus må slå allerede nedrykksklare Alvdal i siste serierunde, men serielederen har nå alt i egne hender og styrer mot sitt andre strake opprykk.

Trønderbladet skriver at Strand også var svært involvert da laget rykket opp i fjor, da sikret Strand ekstraomganger og til slutt seier i straffesparkkonkurransen i opprykksfinalen mot Vinne.

AKTIVE: Roar Strand var også med på en veteranturnering på Bislett i Oslo i 2015. Her med sine tidligere lagkamerater Christer Basma (t.v.) og Jan Derek Sørensen (midten). Foto: Klaudia Lech , VG

Vurderer å fortsette

– Ord blir egentlig litt fattige. Helt fantastisk. Han holder seg i flott form tross sin alder og har en motor av de sjeldne utpå banen. Jeg vet at han holder formen vedlike i løypa si med joggeturer fire ganger i uka og så er han jo en mann for de store anledninger, sier Melhus-trener Jan Ketil Berg til avisen.

Og så er jo spørsmålet; skal Roar Strand også spille i 3.divisjon neste år?

– Vi får se. Så lenge lysten er der så er det artig å bidra og formen føles fin, sier Strand, som spilte 417 kamper og vant 16 seriegull med Rosenborg fra 1989 til 2010.

