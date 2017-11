Irritert Ingebrigtsen: – Tror vi er så h*****e gode

ÅLESUND (VG) (AaFK - Rosenborg 2-1) RBK kom fort ned på jorda igjen etter å ha vunnet serien på lørdag. Verken trener Kåre Ingebrigtsen eller spillerne la noe i mellom på vei ut i spillerbussen.

– Vi tror vi er så inni h*****e gode og bare kan komme hit og spasere inn til seier. Jeg synes det er en flau prestasjon av oss, sier Ingebrigtsen til VG.

Han forteller at han ikke finner noen positive aspekter ved kampen Rosenborg gjorde på Sunnmøre.

– Jeg sitter ikke igjen med en skit. Vi var elendige, svarer han kjapt.

Hintet til vraking av spillere

Når VG spør om den dårlige prestasjonen gjør RBK ekstra tent på å heve seg inn mot de to siste seriekampene, benytter han anledningen til å si noe helt annet:

– Vi må hvert fall finne ut og kunne plukke ut de som har lyst til å spille.

– Hva legger du i det?

– Det skjønte du.

– Ble det en skyllebøtte i garderoben tross at dere nettopp er blitt seriemestere?

– Dette har ikke noe med at vi er seriemestere å gjøre. Det handler om hvordan vi framstår. Det er en haug med folk som kjører fra Trondheim for å se oss spille, og da må vi vise oss fra en annen side, for dette kan vi ikke være bekjent av, sier RBK-treneren.

Bendtner: – Uakseptabelt

Nicklas Bendtner scoret det første målet på straffe og sendte Rosenborg oppskriftsmessig i ledelsen. Men så raknet det for trønderne. AaFK snudde til 2-1 og sikret tre viktige poeng, mot et RBK som ikke så ut til å fyre på alle sylindere.

– Det legger ikke noe voldsom demper på feiringen av seriemesterskapet. Men vi kan ikke se sånn her ut de to siste kampene. Det er helt uakseptabelt, forteller han til pressen etter kampen.

Det er klar tale fra Eliteseriens toppscorer hva innsatsen til laget hans angikk.

– Vi må bare glemme hvordan vi var i dag. Når det kommer til attitude og innsats, var dette ikke sånn som Rosenborg har vært de foregående 27 kampene, sier Bendtner.

– Skulle avgjort

Mike Jensen tror ikke det var det faktum at gullet allerede var sikret som gjorde at Rosenborg til tider ikke var til å kjenne igjen på Color Line Stadion.

– Jeg skjønner godt hva du leter etter, men det er ikke nødvendigvis det. Vi spiller en dårlig kamp, og det skjer i blant. Men vi så også slitne ut var svake på det meste. Vi skulle avgjort kampen til 2-0 da vi ledet, sier dansken til VG.

– Tar du med deg noe positivt i det hele tatt?

– Nei. Det er ikke så mye å ta med seg herfra. Vi hang med hodene og Aalesund fikk mer energi etter hvert, særlig etter 1-1. Vi gjør det vanskelig for oss selv.