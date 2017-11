Bendtner-straffe var ikke nok for RBK

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Zenit St Petersburg 1–1) - Det er på tide med en europeisk skalp igjen, sa Kåre Ingebrigtsen onsdag. Samuel Adegbenro og Nicklas Bendtner sørget - nesten - for at ønsket ble oppfylt.

Men en scoring tre minutter på overtid ødela alt for Rosenborg på Lerkendal. Det var kampens siste spark på ballen, ekstremt surt for alle involverte med RBK. Stemningen gikk fra ekstatisk til stillhet på et par sekunder.

GLAPP: Tre minutter på overtid røk seieren for Rosenborg. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

– Det er ikke så mye å annet å si enn at på dette nivået i Europa, om man ikke forsvarer seg 100 prosent, blir man straffet. Vi burde vunnet 1-0. Vi må lære, sier en skuffet Nicklas Bendtner til Eurosport rett etter kampen.

– Vi har tapt to poeng. Selvfølgelig er vi skuffet, fortsetter han.

Iskald Bendtner

Rosenborg var best i det meste på Lerkendal, denne torsdagskvelden i Trondheim. Og da Samuel Adegbenro, som var et helvete for Zenit-forsvaret hele kvelden, ble lagt i bakken innenfor 16-meteren etter 54 minutter, fikk trønderne den sjansen de trengte.

Nicklas Bendtner var sikker og nådeløs på en gang fra straffemerket, og etter 55 minutter var Rosenborg i ledelsen. Så mange flere sjanser, bare et par stykker, skapte RBK, men det så altså ut til å være nok.

Helt til ledelsen ble spist opp helt, helt mot slutten.

For den ledelsen de fikk, den holdt Rosenborg hardt og godt på. Og det så ut som det skulle holde, og at drømmen om avansement i Europa League levde, selv om RBK trolig måtte slått både Vardar (borte) og Real Sociedad (hjemme) i de to neste kampene, uansett.

Nå holder trolig ikke det heller.

Rosenborg har fem poeng opp til Sociedad, seks opp til Zenit, før de siste to kampene.

Internasjonal duo

Andre Hansen spilte en ny, god kamp mellom stengene, Jørgen Skjelviks fart var hele avgjørende flere ganger, unge Jacob Rasmussen var delvis glimrende i sin defensive rolle på midtbanen.

Men først og fremst har Rosenborg to spillere av internasjonalt format på topp, med Samuel Adegbenro (fart) og Nicklas Bendtner (klokskap, teknikk og styrke), og derfor kan Rosenborg vinne internasjonale kamper mot god motstand denne høsten. Det gikk nesten mot Zenit, som først fikk en scoring på overtid annullert for offside. Det så korrekt ut.

Så kom den siste sjansen - og den gikk altså i mål.

– Det var en god kamp i 92 og et halvt minutt, oppsummerer Skjelvik overfor Eurosport etter kampen.

Dessverre for Rosenborg.