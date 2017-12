Adressa: Jørgen Skjelvik får lukrativ avtale i USA

(Vardar-Rosenborg 1-1) Rosenborg avsluttet 2017-sesongen med en tam kamp. Underveis i oppgjøret ble det meldt at stopperen Jørgen Skjelvik (26) er klar for ny klubb.

Underveis i kampen skriver Adresseavisen at Jørgen Skjelvik er klar for Los Angeles Galaxy i USA. Ifølge avisen skal landsagsspilleren bli den best betalte forsvarsspilleren i MLS.

Per nå er det tidligere Barcelona-spiller Giovani dos Santos (angriper) som har best lønn i LA Galaxy. Han tjener over 30 millioner norske kroner, ifølge flere amerikanske medier, deriblant Spotrac.

Skjelviks avtale med RBK går ut 31. desember. Dermed får ikke Rosenborg en eneste krone i overgangssum for forsvarsspilleren.

Lokalavisen skriver at verken Skjelvik eller hans agent Morten Wivestad ønsker å kommentere saken. Det har i lengre tid vært kjent at Skjelvik ikke kom til å signere under på ny avtale med RBK. I sommer holdt han på å gå til en Champions League-klubb.

SKILLER LAG: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen og Jørgen Skjelvik. Foto: Ole Martin Wold , NTB scanpix

Store navn som David Beckham og Steven Gerrard har tidligere spilt i klubben. Ola Kamara er eneste landslagsspiller i MLS.

Siste nytt: «Moa» legger opp

Hund på banen



I årets siste kamp torsdag kveld kunne det i perioder minne om et Rosenborg-lag som hadde tatt ferie alt. Det sprudlet nemlig lite av de helhvite i den siste kampen av Europa League. Verken Vardar eller Rosenborg hadde noe å spille for, da begge lagene var ute alt. Det endte med 1-1.

Rundt et kvarter før slutt ble det derimot litt action. Først kom det en hund på banen som trivdes godt. Like etterpå vartet Andre Hansen opp med en fantomredning på en heading fra Boban Grncarov.

Se hunden som tok seg inn på banen:

Så du? RBK snur etter supporterkrav

Tre minutter før slutt kom Vegard Eggen Hedenstad til en bra mulighet, men forsøket hans var ikke nok til å bli matchvinner på lagets eneste sjanse i omgangen.

Bendtner-straffe



Nicklas Bendtner utlignet til 1-1 for RBK på straffe rett før pause. Eliteseriens toppscorer var like sikker som han alltid er.

STRAFFE: Nicklas Bendtner scoret trygt på straffe for Rosenborg borte mot Vardar. Foto: Ognen Teofilovski , Reuters

Men før Samuel Adegbenro utnyttet ett håpløs tilbakespill, ble felt av keeper Filip Gacevski og Rosenborg fikk straffe, var det en tam omgang av trønderne.

Som i bortekampene mot Zenit (1-3-tap) og Real Sociedad (0-4-tap) kom Rosenborg under tidlig. Brasilianske Ytalo kom alene med keeper Andre Hansen bare åtte minutter ut i kampen etter søvnig forsvarsspill av RBK. Det utnyttet Ytalo enkelt.

Rosenborgs overmann med en virkelig perle du MÅ se:

Hansen reddet imidlertid Rosenborg to ganger i løpet av første omgang. Begge ganger med to strålende benparader. Rosenborg gikk ut i 5-3-2-formasjon, men trøblet med å stenge Vardar ute likevel.

Framover hadde heller ikke RBK allverden å by på. Nicklas Bendtner hadde riktignok en stor sjanse. Han kom til skudd fra 11 meter, men den reddet en forsvarsspiller på streken.

Zenit med 16 poeng vant gruppen fire poeng foran Real Sociedad. Rosenborg ender på fem poeng.

PS! Mike Jensen skal bli far veldig snart, og var ikke med i torsdagens RBK-tropp.