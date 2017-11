Rekord-Agüero sendte Manchester City videre i seksmålsdrama

(Napoli - Manchester City 2-4) Da Sergio Agüero dukket opp og inntok tronen som Citys scoringskonge, hjalp han samtidig til med å forlenge klubbens enorme rekke uten tap.

Ett mål var det Sergio Agüero trengte for å bli Manchester Citys toppscorer gjennom tidene.

Etter 68 anonyme minutter curlet han inn 3-2-ledelse til Manchester City, og ble med det den mestscorende Manchester City-spilleren gjennom tidene med 178 mål i alle turneringer. Dermed går han forbi Eric Brook, som med sine 177 mål har hatt rekorden siden 1940(!).

Argentinerens scoring ble kampens nest siste scoring i en innholdsrik og fartsfylt kamp på Stadio San Paolo i Napoli. City-seieren gjør også at klubbens elleville rekke uten tap er forlenget:

HISTORISK: Med 178 mål er nå Sergio Agüero den mestscorende spilleren i Manchester Citys historie. Foto: Filippo Monteforte , AFP

For med 4-2-seieren på Stadio San Paolo har ikke Manchester City tapt en tellende kamp, hverken hjemme eller borte, etter full tid i alle turneringer siden 5.april (1-2 tap for Chelsea).

I perioden fra 5.april til dagens kamp mot Napoli har de spilt 26 kamper, vunnet 19 kamper og blant annet møtt Arsenal, Manchester United, Liverpool, Everton, Chelsea (en gang hver) og Napoli (to ganger).

To stopperscoringer snudde oppgjøret

Selv om det var de italienske serielederne som førte an den første halvtimen og fortjent tok ledelsen etter en praktscoring av Lorenzo Insigne, snudde gjestene fra Manchester oppgjøret med to stopperscoringer etter corner:

HER SITTER 1-2: John Stones knuser Christian Maggio i duell og stanger inn 1-2. Foto: Andrew Boyers , Reuters

• Ti minutter før pause utlignet Nicolas Otamendi da han knuste Elseid Hysaj i duell og kontant stanget inn 1-1.

• Bare tre minutter etter pause raget John Stones høyest i Napoli-boksen, knuste innbytter Christian Maggio i duell og headet inn 1-2 via tverrliggeren.

Jorginho sørget for balanse i regnskapet etter drøye timen da han var iskald fra straffemerket, men bare syv minutter senere tok Manchester City tilbake ledelsen da Agüero kom alene med Pepe Reina og curlet ballen kontrollert i lengste.

Blytungt for Napoli – tredjeplass i gruppa

På overtid fastsatte Raheem Sterling sluttresultatet til 2-4 i Sør-Italia da han kontrollert banket ballen i venstre hjørne bak en utspilt Reina i Napoli-buret. 2-4-seieren til City gjør at engelskmennene nå er klare for utslagsrundene i Champions League.

For Napolis del ser det nå tøft ut med tre poeng med to kamper igjen å spille. Shakthar Donetsk slo Feyenoord 3-1 og befestet sin posisjon som andremann i gruppa. De har nå ni poeng og møter både Manchester City og Napoli i sine to resterende kamper.