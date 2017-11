Zahid og APOEL fikk rundjuling av Real Madrid

(APOEL-Real Madrid 0-6) Cristiano Ronaldo satte to mål da Real Madrid sikret seg en av Champions League-historiens største bortetriumfer.

Ghayas Zahid og lagkameratene i gult og blått startet ikke kampen så verst, men da Luka Modric banket inn 1-0 med en strøken volley i 23. minutt var det kjørt. Regjerende Champions League-mester Real Madrid viste hvor stor forskjell det er på å være best i Kypros til å være best i verden.

– Det er ikke lett å score seks mål på bortebane Vi er på rett spor og gjør de rette valgene. Jeg liker spesielt måten vi spiller på. Vi fortsetter å vokse, sier Zinedine Zidane, Real Madrid-manager, på pressekonferansen etter kampen.

Målene rant inn for spanjolene. Karim Benzema scoret to ganger før pause, en gang alene med keeper og en gang på åpent mål, samt at Nacho Fernandez nikket inn en corner. Dermed sto det hele 4-0 til pause.

– Vi kan si at dette var en veldig god dag for oss, sier Zidane.

Det siste målet til Real Madrid var en lynrask kontring. Fra Ghayas Zahids corner ble bokset ut av sisteskansen Francisco Casilla, gikk det ikke mange sekunder før Benzema hadde satt ballen i nettmaskene i motsatt ende.

STJERNEMØTE: Cristiano Ronaldo slår en pasning forbi Ghayas Zahid Foto: Petros Karadjias , AP

Etter pause gjorde Cristiano Ronaldo det han får tyn i spanske medier for å ikke klare ofte nok i La Liga. Han scoret mål.

Og ikke bare ett, men to. Det første var nokså vakkert. Tidenes mestscorende spiller i Champions League headet Marcelos strålende innlegg nydelig i mål.

6-0-målet kom etter ett utrolig klønete tilbakespill fra Jesus Rueda som Karim Benzema løp opp. Ballen endte dermed hos Ronaldo som slo ballen i det tumme buret.

Med det satte Ronaldo ny rekord i Champions League. I kalenderåret 2017 har han nå scoret 18 mål i turneringen, to mål mer enn hans forrige rekord.

Deretter roet Real Madrid ned på før Malaga kommer på besøk til lørdag.

– Mateo Kovacic, Gareth Bale og Keylor Navas er tilbake i trening. Så får vi se om de blir klare til kamp, sier Zidane.

Bare tre lag (Bayern München, Liverpool og Marseille) har vunnet med flere mål enn Real Madrid i en bortekamp i Champions League før. Kun tre andre lag (Lyon, Bayern München og Borussia Dortmund) har også klart å vinne med seks mål på bortebane i turneringen.

Real Madrid er sikret avansement i turneringen, men skal likevel slite med å ta gruppeseieren. Tottenham er tre poeng foran før siste kamp. De møter APOEL, mens Real Madrid får besøk av Dortmund.

