Ronaldo avgjorde finalen i klubb-VM med frisparkmål

(Real Madrid - Gremio 1-0. Cristiano Ronaldo (32) ble ikke overraskende den avgjørende faktoren da Real Madrid sikret seg en ny tittel.

Portugiseren sikret seg nylig Gullballen for femte gang, og viste nok en gang hvorfor han av mange er regnet som verdens beste fotballspiller.

Real Madrid forsvarte tittelen i klubb-VM med 1-0-seieren mot brasilianske Gremio. Ronaldo banket inn et frispark etter 53 minutter. Fra 25 meters hold plasserte han ballen over muren og hardt nede ved stolpen til høyre for keeper.

Kort tid etterpå klinket han ballen i nettet igjen, men da ble det annullert for en tvilsom offside på Karim Benzema.

Real stilte med et en meget solid førsteellever. Både Ronaldo, Luka Modric, Karim Benzema, Toni Kroos og Sergio Ramos var med, og Gareth Bale kom inn fra benken mot slutten. Han var også nær scoring med et lekkert skudd med utsiden av foten.

Ronaldo ble delt toppscorer i klubb-VM, men måtte dele æren med Urawa Red Diamonds-spiller Mauricio og Al Jazira-spiller Romarinho. De tre hadde to mål hver.

Det er tredje gang Real vinner klubb-VM. I fjor ble det seier mot japanske Kashima Antlers.