Praktredninger og poengdeling i Madrid: - Keeperspill i verdensklasse

(Real Madrid - Tottenham 1-1) Hugo Lloris og Keylor Navas storspilte mellom hver sine stenger da det ble 1-1 mellom Real Madrid og Tottenham.

Førstnevnte kunne lite gjøre med Cristiano Ronaldo sin utligning fra straffemerket i den første omgangen, men i den andre viste Hugo Lloris seg fra sin beste side på Santiago Bernabéu.

Først da han la igjen beina og reddet Karim Benzema sitt hodestøt fra kloss hold ti minutter ut i omgangen.

Deretter da han vippet Cristiano Ronaldo sitt forsøk på halvspretten over noen minutter senere.

– Lloris på vei til å bli matchvinner her. Eller i hvert fall poengvinner! tvitret Viasat-profil Jan Åge Fjørtoft.

– Den første på Benzema er mest sannsynlighetsberegning, men jeg synes at den andre på Ronaldo kanskje er ennå bedre, selv om det ikke ser like spektakulært ut, sier Erik Thorstvedt, tidligere Tottenham-keeper, til VG.

Keepernes aften

Men også Real Madrid hadde en matchvinner mellom stengene.

I løpet av tre minutter litt etter Lloris' show forhindret Keylor Navas både Harry Kane alene med keeper og Christian Eriksen fra skrå vinkel.

– Jeg trodde jeg hadde gjort alt rett, men noen ganger gjør keeperen en glimrende jobb, og det gjør han her. Slik er fotball. Noen ganger går det, andre ganger ikke. Jeg skulle gjerne ha scoret, men Lloris har også noen strålende redninger. Uavgjort er et rettferdig resultat, forklarer Kane til Viasat etter sin kjempesjanse.

Målet Navas på sin side slapp inn var en uheldig inngripen av Madrid-stopper Raphaël Varane i den første omgangen.

Det var rett og slett keepernes aften i Madrid tirsdag kveld. Men hvem var best? Erik Thorstvedt klarer ikke skille de to.

– I dag var det ikke én vinner, men to. Det var keeperspill i verdensklasse, konstaterer han.

Dermed endte det med poengdeling og 1-1. Det betyr at de to lagene fortsatt deler tabelltoppen i gruppe H. Både Real Madrid og Tottenham har to seirer og én uavgjort etter tre runder, og begge lagene står med 6-2 i målforskjell.

Ettersom APOEL, der Ghayas Zahid spilte fra start, maktet å holde Borussia Dortmund til 1-1 på eget gress, ser det veldig lyst ut med tanke på avansement for både Tottenham og Real Madrid. Mens de to sistnevnte lagene har syv poeng, står APOEL og Dortmund med ett hver ved halvspilt gruppespill.

