Gullballen-Ronaldo med dobbel - Madrid med fem på én omgang

(Real Madrid - Sevilla 5-0) Først viste han frem sitt femte Gullballen-trofé. Så gjorde han som han pleier mot Sevilla, men som han har slitt med så langt i La Liga: å score mål.

Navnet er selvfølgelig Cristiano Ronaldo. Den portugisiske målmaskinen har slitt med å finne veien til nettmaskene i ligasammenheng denne sesongen, og sto bare på to mål før den 15. serierunden.

Men med Sevilla på motsatt banehalvdel på eget gress fikk han det til igjen, det etter først å ha vist frem sitt femte og nyervervede Gullballen-trofé foran publikum på Santiago Bernabéu.

Etter halvspilt førsteomgang ble Ronaldo spilt fri av vidunderbarnet Marco Asensio, og alene med keeper gjorde han ingen feil. Med sitt tredje ligamål for sesongen økte han hjemmelagets ledelse til 2-0, det etter at Nacho hadde sendt Madrid i føringen bare to minutter ut i kampen.

Ronaldo stortrives mot Sevilla, og ifølge AS-journalist Manu Sainz hadde han før dagens møte nettet hele 25 ganger på 17 kamper. Bare fem kamper hadde han gått målløs av banen, men det gjorde han ikke i dag.

Han lot det heller ikke være med ett, og scoret sitt andre for dagen på straffe etter en halvtimes spill.

Sevilla-keeper Sergio Rico ble etter hvert vant til å hente baller ut av nettet. Toni Kroos og Achraf Hakimi (19), med sitt første mål for klubben, sørget for at det sto hele 5-0 til pause.

– Er dette det første ordentlige tegnet på at vinterformen er i anmarsj? spurte Viasat-kommentator Petter Veland retorisk etter Real Madrids femte mål i den 1. omgangen.

TO TOMLER OPP: Cristiano Ronaldo viste frem alle sine Gullballer før kampen mot Sevilla. Etterpå viste han frem egne egenskaper på banen. Foto: Javier Barbancho , Reuters

I den andre omgangen satte hjemmelaget på bremsene. Det endte 5-0 foran nær 77.000 tilskuere.

Seieren bringer Real Madrid opp på 31 poeng etter 15 kamper. Det er like mange som Valencia, som spiller senere lørdag, og fem bak serielder Barcelona, som spiller søndag. Også Atlético (30 poeng) spiller søndag, og med seier da vil laget gå forbi Real Madrid. Sevilla ligger på sin side på 5. plass med sine 28 poeng.

PS: Tidligere lørdag spilte Getafe og Eibar 0-0.