Cavani reddet PSG da Neymar ble utvist

(Marseille – Paris Saint-Germain 2–2) Neymar måtte slukøret rusle av banen få minutter før Édinson Cavani reddet dagen for PSG.

Paris Saint-Germain har dominert fransk fotball i år, men søndag holdt de på å gå på sesongens første tap da Neymar kom i søkelyset - på godt og vondt.

Først sørget han for balanse i regnskapet da han utlignet til 1-1 33 minutter ut i kampen.

Men det smalt virkelig i det 87. minutt, etter at Florian Thauvin hadde sendt Marseille tilbake i ledelsen og PSG jaget nok en utligning.

Neymar-utvisning

Lucas Ocampos klippet ned en fremadstormende Neymar, og brasilianseren, tydelig irritert, gikk rett opp i argentinerens ansikt.

En liten berøring av hode mot hode var alt som skulle til før Ocampos gikk kontant i bakken. Der ble han liggende og rulle, mens han holdt seg til ansiktet.

Dommer Ruddy Buquet kalte Neymar til seg og trakk frem det gule kortet, hans andre for kampen.

Dermed måtte Neymar finne seg i å marsjere i garderoben tre minutter før full tid, mens PSG var ett mål bak.

Cavani reddet dagen

Men tre minutter på overtid kom likevel utligningen. Da banket Édinson Cavani inn et frispark fra kanten av 16-meteren via tverrliggeren, og reddet PSG fra deres første serietap for sesongen.

PSG leder den franske ligaen fire poeng foran Monaco.