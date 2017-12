Zlatan langer ut mot Guardiola: – Umoden

Zlatan Ibrahimovic (36) sender et nytt stikk i retning gamletreneren Pep Guardiola (46).

I dag er de rivaler: Zlatan spiller for Manchester United, mens Guardiola trener Manchester City. Men i 2009 signerte svensken for Barcelona, der Guardiola var sjef.

Zlatan har tidligere avslørt en garderobekrangel med Guardiola under tiden i den katalanske klubben. «Du har ikke baller», skal stjernespissen ha skreket til sin trener fordi han bare fikk fem minutters spilletid mot Villarreal mot slutten av sesongen.

Ni Zlatan-gullkorn: Om Guardiola, Carew og biler

Nå avslører Zlatan nye detaljer om forholdet til Guardiola. Sesongen startet svært lovende for ham, men etter hvert begynte treneren likevel å endre på taktikken. I et nytt intervju med Sky Sports forteller Zlatan at han konfronterte sjefen på grunn av dette.

– De seks første månedene var perfekte, men så endret manageren systemet og taktikken, og det fungerte ikke for meg. Jeg gikk for å snakke med ham. Jeg er her for å snakke, hvis du tror det er av en annen grunn, så kan vi ikke snakke. Jeg sa: «Jeg tror du ofrer enkelte spillere til fordel for én spiller: Messi.» Han sa: «Jeg tror ikke det er tilfelle, men jeg forstår hva du sier. Jeg skal ta hånd om det, ikke noe problem. Jeg skal løse alt.» Jeg trodde alt skulle løse seg, sier Zlatan.

Guardiola hyllet Zlatan før Manchester-derby i fjor:

– En ekte mann løser sine problemer

Men slik gikk det ikke.

– I neste kamp var jeg på benken. Jeg sa ingenting og fortsatte å jobbe. I den andre kampen var jeg på benken igjen. Jeg trodde han hadde løst problemet, men han snakket ikke til meg eller forklarte noe som helst. I den tredje kampen var jeg på benken igjen. Og det samme i den fjerde, sier Zlatan.

Sjekk: Zlatans syke veddemål med Guardiola

Han beskylder Guardiola for å være «umoden».

– Jeg syntes noe var rart. Fra det øyeblikket sluttet han å snakke med meg eller se på meg. Hvis jeg kom inn i et rom, gikk han ut. Han var ikke en dårlig person, men han er den mest umodne treneren jeg har hatt, for en ekte mann løser sine problemer.

Slakter Zlatans ryggtavle:

– Best for klubben hvis jeg ikke snakker



Guardiola har tidligere svart kryptisk på spørsmål om hvorfor han knapt snakket med sin svenske superstjerne.

– Hvis Ibra og jeg bare snakket sammen to ganger på seks måneder, så er det en grunn til det. Men det er bedre for klubben hvis jeg ikke snakker om det, har Guardiola uttalt ifølge Sky Sports.

Zlatans opphold i Barcelona ble kortvarig. Etter kun én sesong i klubben gikk han til AC Milan. Det siste året har duoen møttes igjen i Manchester-derbyene. Guardiola gikk seirende av søndagens oppgjør med 2-1, i en kamp der Zlatan spilte det siste kvarteret.