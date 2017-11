Zlatan Ibrahimoviv (35) er klar på at han skal tilbake og ydmyke sine kritikere.

I et intervju med Jan Gradvall for sin sponsor Volvo sier den svenske superstjernen:

– Jeg skal komme tilbake og være enda bedre og enda sterkere enn før jeg skadet meg. Det er målsetningen, og det skal hende. Det er ikke noe alternativ, sier Ibrahimovic med kjent selvtillit.

Han nærmer seg spill etter kneskaden han pådro seg i april i en Europa League-kamp mot Anderlecht. Etter syv måneder borte er 35-åringen likevel ikke i tvil om hva målsettingen er. Og at kritikerne skal få spise sine ord:

– De snakker om at «han er for gammel», «han er ikke bra nok», «det kommer ikke til å funke» .... Det er meg mot alle andre. De som mener. Det er en av egenskapene mine: Driften til å bli enda bedre, aldri gi opp, ta til nye grenser.

– Når jeg har bestemt meg for å gjøre noe, er det ikke noe som kan endre min mening. Jeg sa jeg ville erobre Sverige. Til frokost hadde jeg overtatt Sverige. Til lunsj hadde jeg erobret Europa. Til kvelds hadde jeg erobret verden. Det var min plan. Og det var akkurat det som skjedde, sier han i intervjuet.

TILSKUER: Zlatan Ibrahimovic var på plass i Sveriges første playoff-kamp mot Italia for ei uke siden. Foto: Jonathan Nackstrand , AFP

Engelske aviser antyder at Ibrahimovic kan komme til å sitte på benken allerede i lørdagens kamp mot Newcastle, men dette er ikke bekreftet på noe hold.

Han forteller i intervjuet hvordan han bestemte seg for å komme tilbake og hvordan han har jobbet for å klare det. Svensken innrømmer likevel at han ble litt rystet:

– Tankene begynte å gå i hodet på meg. Jeg lå i sengen i 12 timer om dagen i starten. Jeg følte meg lammet. Jeg er vanligvis den personen som trener og trener. I stedet for å holde fokus, som jeg ellers pleier å gjøre, så gikk tankene i hodet på meg. Fysio'en var der, agenten var der, familien var der og hjalp meg.

Han innrømmer at en sånn skade var noe nytt for ham. Men så bestemte han seg altså:

– Jeg ville ikke la denne skaden stoppe meg. Jeg har viljen til å bli bedre, å ønske å gjøre mer, aldri gi opp. Å våge å ta det til nye nivå der det ikke er noen grenser.

Samtidig melder franske RMC at han overveier landslagscomeback etter at Sverige denne uken kvalifiserte seg for VM i Russland:

«Kilder nær til Zlatan sier til RMC Sport at han vurderer VM», heter det. Ibrahimovic har tidligere sagt til italienske Sky Sports at han har stengt døren til landslaget.

Rett etter triumfen i Milano fikk den svenske landslagstreneren Janne Andersson spørsmål om Zlatan. Det gjorde ham opprørt:

– Det er helt utrolig! Denne spilleren ga seg på landslaget for ett og et halvt år siden, og fortsatt snakker vi om ham. Vi har et lag som har utrettet en bragd i denne kvalifiseringen, så snakk om spillere som har utrettet dette, sa Andersson.

I kveldens «Skavlan» forteller Andersson om sin reaksjon:

– Jeg ble lei da en italiensk journalister stilte spørsmål om Zlatan Ibrahimovic og landslaget. Vi hadde akkurat utført en bragd med en gruppe som samme hadde gjort noe fantastisk bra.

– Han (Ibrahimovic) var veldig tydelig med meg på at han ville slutte på landslaget, og det respekterer jeg, sier den svenske trenerhelten på «Skavlan».