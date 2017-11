Wenger: Det blir vanskelig å stoppe Manchester City

MANCHESTER (VG) (Manchester City - Arsenal 3-1) Fem minutter før slutt reiste Etihad seg og applauderte. Da kunne det ikke gå galt. Manchester City ser ustoppelige ut.

Arsenal-manager Arsène Wenger sa det slik i pressekonferanserommet på Etihad:

– Om det er mulig å stoppe dem denne sesongen . . . det blir vanskelig, slik de har startet. Man vet aldri, men hvis man på toppen av det hele får dommeravgjørelser med seg, så blir det ikke lett.

Wenger var særlig oppgitt over at 3-1-målet til Gabriel Jesus ble godkjent. TV-bildene viser at mannen bak den målgivende pasningen, David Silva, var akkurat på innsiden av Arsenals forsvarslinje da han ble spilt gjennom.

– Det var et offsidemål. Jeg vil ikke ta noe vekk fra deres kvaliteter, men det er andre året vi opplever det her. I 2. omgang var det en jevn kamp. På 1-2 følte jeg at vi var på vei inn i kampen igjen, sier Wenger.

City-manager Pep Guardiola var mest opptatt av at seieren kunne blitt større:

– Vi skapte mange sjanser, men også mange nesten-sjanser, der vi misset den siste pasningen. Det kunne vært 3-0 ved pause. Vi fortjente å vinne, sier Guardiola, som også fikk spørsmål om denne Manchester City-utgaven kan sammenlignes med hans tidligere lag; Bayern München og Barcelona.

– Det er korrekt at vi har vunnet alle kampene de siste to månedene, det er vi veldig fornøyde med. Men i Barcelona og Bayern München vant vi pokaler. Det har vi ikke gjort her ennå, svarte manageren.

HEDRET: Sergio Agüero har satt ny City-rekord med 178 mål for klubben, og fikk denne støvelen av Manchester City før kampen. Den ble delt ut av Betty Cowgill, datteren til Eric Brook, som hadde den gamle rekorden fra 1939. Til høyre klubblegenden Mike Summerbee. Foto: REUTERS

Det begynte med at Manchester City rett før kampen hedret mange av sine tidligere helter, blant dem Uwe Rösler, som hadde kultstatus og scoret 29 mål på 103 Premier League-kamper på 90-tallet.

Men det største brølet fikk selvsagt Sergio Agüero, da han fikk en lyseblå «gullstøvel» for sin klubbrekord på 178 mål.

Trodde knapt det han så

Nummer 179 var ikke langt unna før minutter var spilt: Kontringskongen Kevin De Bruyne satte fart, fant Raheem Sterling, som igjen fant Agüero, men skuddet gikk høyt og til side for mål.

Arsenal var gode de første ti minuttene, men det spørs om Manchester City-spillerne var veldig skremt. Det virket som om hjemmelaget bare trengte litt tid på å få kampen inn i sitt spor. Og i det sporet går det unna, uten forvarsel, som da Agüero spilte gjennom Leroy Sané på venstresiden etter drøyt ti minutter. Tyskeren trillet inn til Raheem Sterling, men han snublet og ble smådyttet av Sead Kolasinac – og istedenfor ballen havnet han selv i målet.

Pep Guardiola trodde vel knapt det han så, men det skulle raskt komme mer. Manchester City hadde overtatt ballen, og da gir ikke dette laget den fra seg. Arsenal ble presset til feil på feil på egen banehalvdel, Arsène Wengers menn så rett og slett redde ut – og da gikk det som det måtte gå:

Først skjøt Kevin De Bruyne med høyre, Petr Cech reddet, men City var ikke ferdig. Et nytt angrep ble etablert på venstresiden, De Bruyne veggspilte med Fernandinho og avsluttet med venstre, mellom beina på Arsenal-kaptein Laurent Koscielny og ned i det lengste hjørnet. 1-0.

Sjelden redning

Manchester City eide resten av omgangen, og Guardiola var meget oppgitt da Raheem Sterling i en «to mot én»-situasjon valgte en mislykket pasning mot Leroy Sané istedenfor å gå på mål selv. Noen minutter senere ble Sterling ropt bort på sidelinjen, og fikk klar beskjed (eller kjeft, som det også heter) av Guardiola om at det valget var feil. Aaron Ramsey presset frem en sjelden (og god) redning fra City-keeper Ederson rett før pause, og rett etter pause gjorde Raheem Sterling manager Guardiola glad igjen:

3-1: Manchester City ble for mye for en tapper Petr Cech. Foto: REUTERS

Fernandinho tredde vakkert gjennom den lynkjappe høyreflanken, han gikk rett på mål, mistet balansen litt, kombinert med at Nacho Monreal gikk i duellen. Dommer Michael Oliver nølte litt, men lot hjemmepublikumet få viljen sin. Det så ganske billig ut.

Sergio Agüero fikk sitt 179. mål, fra straffemerket, via stolpen, og alt så i orden ut da han ble erstattet med Gabriel Jesus etter en drøy time. Men like etter ble det uorden for City da Arsenal-innbytter Alexandre Lacazette ble spilt fri av Aaron Ramsey og reduserte fra skrått hold.

Kampen tok plutselig fyr, og Arsenal-keeper Petr Cech holdt liv i den da han reddet en enorm Gabriel Jesus-sjanse fra kort hold etter corner. Guardiola så litt mer stresset ut, og hjemmesupporterne hørtes litt mer engstelige ut.

Men dette var (også) Manchester Citys kamp. Et kvarter før slutt var David Silva et ben offside, men ble vinket videre, slo inn til Gabriel Jesus – og denne gangen kunne ikke brassen unngå å score.

Det kunne blitt mer, den suverene Kevin De Bruyne misset med et par, ikke altfor vanskelige, gjennombruddspasninger. Men 3-1 var jo nok.

– Hvis vi vinner er det 12 poeng ned til Arsenal, og sånn sett er det en veldig viktig kamp, sa Pep Guardiola før kampen.

Etter 11 serierunder kan det nok allerede konkluderes med at Arsenal er ute av gullkampen.