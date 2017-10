Wenger åpner for Sanchez- og Özil-salg i januar

Arsenal-manager Arsène Wenger bekrefter at det er mulig at både Alexis Sánchez og Mesut Özil forlater klubben allerede i januar.

Både Alexis Sánchez og Mesut Özil er på utgående kontrakter, og kan forlate klubben gratis neste sommer. Arsenals manager Arsène Wenger har lenge vært klar på at det er uaktuelt å selge, men nå ser det ut som at han har begynt å vurdere å ta pengene for sine to største stjerner.

– Kontraktsforhandlingene med Özil går bra, og faktum at vi ikke kom til enighet forrige sesong betyr ikke nødvendigvis at han vil dra, sier han ifølge BBC.

– Begge to ser fornøyde ut, og jeg håper vi kan snu situasjonen, legger han til.

Intern avtale?

Ettersom begge stjernenes kontrakt går ut sommeren 2018, kan de begynne å snakke med klubber allerede i januar. På spørsmål om Özil og Sanchez kan forlate London-klubben i vinter, var Wenger klar på at det er en mulighet for å selge.

– Ja, det er mulig at de gjør det. I slike spesielle situasjoner som dette er det absolutt en mulighet.

Da spørs det om Wenger har inngått en avtale med de to superstjernene hvor de to spillerne får forlate klubben som de etter rapportene ønsker, og Arsenal får muligheten til å ta pengene for de.

Wenger skal fortsatt ha et håp om å beholde begge to, men den siste tiden har Özil vært koblet til Manchester United, mens Sanchez i lang tid har vært ryktet bort fra klubben.

Lørdag skal Arsenal møte Watford på bortebane, det er mulig Arsenal må klare seg uten den chilenske stjernen – i tillegg til Shkodran Mustafi, som er ute med skade i en halvannen måned.

Sanchez og Chile blir ikke å se i VM neste år, etter å ha endt på 6. plass i VM-kvalifiseringen. Natt til onsdag fikk de juling av Brasil.

– Det var en veldig fysisk kamp, og jeg er bekymret. Jeg må snakke med ham. Jeg tror han er sliten mentalt også, sier Wenger.