Victor Lindelöf fra huggestabbe til hyllest: – Lagets beste

Etter en vanskelig start på Manchester United-karrieren har svenske Victor Nilsson Lindelöf (23) overbevist kritikerne.

Kritikken haglet mot den svenske midtstopperen i starten av sesongen. Prestasjonene hans ble stemplet som urovekkende av tidligere West Bromwich-manager Alan Pardew.

Pressen slaktet ham etter debuten mot Real Madrid i supercupen, han fikk ikke tillit i Premier League før den 21. oktober mot Huddersfield, og det endte i et mareritt.

Men siden ser det ut til å ha løsnet: Etter de eventyrlige landskampene mot Italia, der svenskene med en bunnsolid Lindelöf i forsvar sikret VM-plass, har midtstopperen spilt tre strake Premier League-kamper for José Mourinhos menn – og levert stadig mer overbevisende prestasjoner.

Her blir Lindelöf rundlurt i debuten:

– Svært positiv prestasjon

Etter tirsdagens 4-2-seier over Watford blir han belønnet med 8 poeng av 10 mulige på spillerbørsen til lokalavisen Manchester Evening News.

«Brighton-kampen ser ut til å ha vært hans vendepunkt. Utstrålte selvtillit fra første minutt, og brøt inn med autoritet da Watford var truende tidlig i kampen. Leste spillet bra og gjorde noen gode avskjæringer», skriver avisen.

Den tidligere Manchester United-spilleren Phil Neville skriver på Twitter at «lagets beste spiller i kveld var Victor Lindelöf. Hans beste kamp for klubben så lang. Godt gjort!»

– Victor er veldig rask og har tilpasset seg å spille sentralt i banen, men han kan også gå ut på sidene, for han har en smidighet som mange forsvarsspillere mangler. Jeg synes dette var nok en svært positiv prestasjon av Victor, sier Manchester United-manager José Mourinho ifølge Daily Star.

Se det rørende intervjuet med Lindelöf etter VM-bragden:

– Mye tøffere enn i Portugal

I et intervju med klubbens hjemmeside forklarer Lindelöf hvorfor det har tatt litt tid å tilpasse seg livet i Premier League etter sommerens overgang fra portugisiske Benfica.

– Ligaen her er naturligvis mye tøffere enn i Portugal. Der borte har du gode lag, men topplagene er alltid favoritter og vinner nesten hver kamp. Her er det mye vanskeligere, for du har tøffe kamper hver uke. Det er den største forskjellen, sier svensken.

– Jeg føler meg mer komfortabel for hver dag som går, sier han.

