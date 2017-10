Utskjelte Özil og Sánchez sendte Everton mot nedrykk

(Everton - Arsenal 2-5) Arsenal-manager Arsené Wenger prøvde noe nytt. Det ga tre kjærkomne poeng.

Mesut Özil, Alexis Sánchez og Alexandre Lacazette. En giftig angrepstrio, men de hadde aldri fått sjansen sammen fra start før i søndagens kamp mot Everton. Det ble et gledelig eksperiment for alle som er glade i Arsenal.

Borte fra benken

Urokråkene Özil og Sánchez har nektet å skrive under nye kontrakter med klubben, men sto bak flere av målene i søndagens storseier, i tillegg tegnet Lacazette seg på scoringslisten. Nå blir det vanskelig for manager Arsené Wenger «å straffe» sine store stjerner ved å sette de på benken, slik han gjorde i forrige seriekamp, da laget tapte 1-2 mot Watford. Franskmannen har åpnet for å selge duoen i januar.

Seieren sender Arsenal opp på 5. plass, noe som gir Wenger litt arbeidsro etter en trøblete sesongstart. Arbeidsro får neppe Everton-manager Ronald Koeman, faktisk spørs det om han i det hele tatt har en arbeidsplass mandag. Laget er i grusom form og ligger nå på nedrykksplass som nummer 18 i Premier League.

Rooney 15 år etter

Men Everton fikk en drømmestart på kampen. Wayne Rooney sendte laget i ledelsen med et herlig langskudd, 15 år og tre dager etter at han scoret sitt første Premier League-mål som 16-åring - også det på Goodison Park mot Arsenal.

London-laget var uansett best og presset hjemmelaget. Nacho Monreal plukket opp en retur og dunket inn 1-1 rett før pause. Og like etter sidebytte slo chilenske Sánchez et glitrende innlegg fra venstre, der kom Özil i fart og stanget Arsenal opp i ledelsen med pannebrasken.

Så rødt

Det hjalp ikke for Everton at Idrissa Gueye pådro seg sitt andre gule kort etter 70 minutter, og da raknet blåtrøyene fullstendig. Arsenal punkterte oppgjøret fem minutter senere. Og det var den nevnte angrepstrioen; først Sánchez som slo ut til Özil på høyrekanten, han sendte ballen langs bakken til Lacazette som satte inn 3-1.

Så skjedde det mye på slutten. I kampens siste minutt var det Wilshere som sendte Ramsey alene med keeper - 4-1! Så ble det rør på overtid. Keeper Petr Chech fikk et enkelt tilbakespill, men klarte ikke å kvitte seg med ballen. Oumar Niasse stjal den og reduserte til 2-4.

Sánchez var likevel ikke ferdig for dagen. Fem minutter på overtid driblet chileneren seg langs det tafatte forsvaret og sendte ballen lavt ned i lengste hjørne. Perfekt avslutning på en stor kamp av den tidligere Barcelona-spilleren og et signal til Wenger om at han vil bidra denne sesongen.

