Utrolig Willian-scoring reddet Chelsea mot Liverpool

(Liverpool - Chelsea 1-1) Tre minutter etter at Willian (29) ble byttet inn, leverte han kveldens høydepunkt.

Brasilianeren forserte seg inn i sekstenmeteren. Det var skrått hold og Álvaro Morata ventet i feltet.

Kanskje var det egentlig et innleggsforsøk. Han kikket i hvert fall ikke opp før ballen forlot foten. Scoringen var uansett fantastisk.

29-åringen løftet ballen fra høyre hjørne av sekstenmeteren og opp i motsatt kryss. I en perfekt bue over Simon Mignolet.

– Han kommer vel sikkert til å si at han mente å lobbe, men det var uansett deilig å se den treffe nettmaskene, sier en smilende Chelsea-kaptein Gary Cahill i et intervju vist på TV 2 etter kampen.

– De hadde noen store sjanser. Vi forsvarte oss mye på slutten. Vi er litt skuffet siden vi kunne forsvart inn de tre poengene på slutten, sier Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

Lørdagen sett under ett er kanskje Manchester-lagene mest fornøyd med, for serietreeren, seriefireren og seriefemmeren har alle avgitt poeng i løpet av dagen.

– Jeg tror jeg trenger litt mer tid før jeg er fornøyd. Jeg er fornøyd med prestasjonen. Men det er litt vanskelig ettersom Chelsea stiller med åtte mann i forsvar, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp ifølge BBC.

Men det så lenge ut til at Mohamed Salahs 1-0-scoring skulle sørge for tre Liverpool-poeng.

United slo Brighton: Mourinho hyllet Brighton etterpå

Salah med tosifret

En pasning på tvers utenfor Chelseas sekstenmeter ble ikke stoppet, selv om Tiemoue Bakayoko hadde alle muligheter til å gjøre det.

Alex Oxlade-Chamberlain fikk tået ballen frem til egyptiske Salah, som satte sin scoring nummer ti i ligaen nede ved stolperoten til venstre for Thibaut Courtios.

– Han fortsetter bare å levere. Det er veldig bra for oss. Det var en herlig avslutning, og jeg trodde han skulle score enda ett på slutten, sier Henderson om Salah.

Salah feiret ikke scoringen, men det gjorde Jürgen Klopp.

Etter å ha slått ut i full blomst i Roma, betalte Klopp det dobbelte av hva Chelsea betalte for samme spiller i 2014.

Men så er det vel knapt den samme spilleren, som er Premier Leagues toppscorer.

For der det ble like mange utlån – to – som scoringer i løpet av Salahs Chelsea-karriere, er det blitt ordentlig fart på sakene i rødt for Liverpool.

Salahs scoring satte etterlengtet fart på et litt skuffende toppoppgjør på Anfield.

Chelsea måtte frem, og skapte en stor sjanse da Davide Zappacosta la inn til Marcos Alonso like før utligningsmålet. Men Alonso bommet, så ble Zappacosta byttet ut.

Og inn kom Willian.

Se også: Tottenham snublet mot West Bromwich



I midtuken ledet Liverpool 3-0 mot Sevilla, men klarte å rote det bort. Saken fortsetter under videoen med alle de seks scoringen:

Antiklimaks

Første omgang ble et antiklimaks for de som hadde store forventninger.

Danny Drinkwater var en dårlig førsteberøring ifra å få avsluttet ordentlig alene med Simon Mignolet etter 23 minutter, før Liverpool avverget kaos innenfor egen femmeter minuttet senere.

Like før hvilen forsøkte Salah seg med en curl fra distanse, men skuddet gikk utenfor.