TV 2s kommentatorer mister London-derbyet etter heistrøbbel

Det ble mildt sagt en dårlig start på Premier League-helgen for TV 2-profilene Øyvind Alsaker og Petter Myhre. Nå mister de London-derbyet mellom West Ham og Chelsea.

Den velkjente duoen var på vei fra frokost og tilbake til hotellrommet for å skifte, da heisen stoppet cirka 25 meter fra etasjen hvor rommet deres er. Det betyr at ingen har mulighet til å åpne døren.

Der har de nå blitt stående i over to timer, og nå er det klart at de ikke kommer til å rekke oppgjøret mellom West Ham og Chelsea på London Stadium. Det bekrefter Øyvind Alsaker på Twitter.

– Da er det dessverre klart at vi ikke rekker kampen som begynner om en time. 2 timer i heisen nå – minst 30 til i vente, skriver han.

– Blytungt



– De på hotellet sier at de vil ha reparatører på plass om en times tid, og med reisetid fra hotellet til stadion på cirka én time, er kampen i aller høyeste grad i fare for vår del. Det er fryktelig irriterende når man gleder seg til London-derby, men kan miste det på grunn av en heis, sier Øyvind Alsaker på telefon til VG.

Den rutinerte kommentatoren sier at han aldri har mistet en kamp på grunn av noe lignende, og at han bare har stått fast i heis én gang tidligere. Den gangen skulle han imidlertid på fest. Det er ikke like enkelt å se humoren i det når hjan skal på jobb, men Alsaker insisterer på at han og Myhre fortsatt har humøret i behold.

– Det er forferdelig kjedelig, men det går i galgenhumor nå. Myhre har tatt av seg skoene for å bli komfortable, og vi holder på å velge ut et hjørne i tilfelle vi trenger et toalett, sier han lattermildt.

– Men fra spøk til alvor, det er ganske blytungt, legger han til.

«Da har de ringt heismontørene, bra London er en liten by med lite trafikk....Og svaret var at de er her om EN TIME!!», skriver Petter Myhre på sin Twitter-konto.

Jan-Erik Aalbu skriver på Twitter at «det må da være mulig å gå trapper på kampdag» til Myhre, og til det svarer Premier League-eksperten at de kom rett fra en tung frokost, og dermed ikke tok sjansen på å ta trappene.

TV 2-duoen rekker altså ikke kampen, og det betyr at kampen vil kommenteres fra Norge.