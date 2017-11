TV 2 får ikke vise Premier League-gigantene: – Får en del kritikk

Onsdag kveld spiller Liverpool, Arsenal, Manchester City og Chelsea i Premier League. Men TV-seerne må ta til takke med bunnoppgjøret Everton - West Ham.

Det er den eneste Premier League-kampen som sendes direkte på TV 2s flater.

Kampene Stoke – Liverpool, Arsenal – Huddersfield, Manchester City – Southampton, Chelsea – Swansea og Bournemouth – Burnley er derfor ikke tilgjengelige for norske TV-seere.

– Vi får en del henvendelser og kritikk for dette. Det er helt naturlig. Kampfordelingsprinsippene er kompliserte og vi forventer ikke at alle våre seere skal kjenne til detaljene. Men vi styrer kun kamputvelgelse lørdag klokken 16. På øvrige kampdager er vi prisgitt hva som velges som tv-kamper i England, sier fotballsjef Eystein Thue i TV 2.

Klubbene har TV-grense

Rettighetshaverne for Premier League har ikke lov til å vise flere direktesendte kamper samtidig. Det eneste unntaket er siste serierunde.

Det er rettighetshaverne i England, Sky Sports og BT, som har valgt ut hvilken kamp som skal sendes onsdag kveld. Men de velger ikke helt fritt: Alle Premier League-klubbene har nemlig et minimums- og maksimumsantall TV-kamper per sesong.

Dermed kan det hende, slik det gjør onsdag kveld, at de største og mest populære klubbene må bukke under for mindre profilerte kamper.

– Endringen ble innført da inneværende rettighetsperiode trådte i kraft i august 2016. Forrige sesong var nok kampvalgene i England mer i tråd med forventningene her i Norge. Derfor ble det ikke så mange reaksjoner som vi opplever nå, sier Thue til VG.

Tirsdag kveld spilles det også fire kamper i Premier League, men da har engelske rettighetshavere valgt en kamp som trolig faller mer i smak hos norske seere: Watford mot Manchester United. Det betyr at kampene Brighton – Crystal Palace, Leicester – Tottenham og WBA – Newcastle ikke vises direkte.

Sender målshow

Torbjørn Flatin, ansvarlig redaktør for Liverpools norske supporterklubb, synes valget av TV-kamp onsdag kveld er «litt spesielt». Men han klarer ikke å hisse seg opp over at favorittklubben ikke sendes på TV.

– Jeg synes ikke Liverpool kommer spesielt dårlig ut totalt sett, så jeg synes ikke vi skal klage for mye. Men det er alltid noen som blir litt forbanna når de oppdager at Liverpool ikke blir sendt, sier Flatin.

Reaksjonene har vært mange etter at norske Premier League-seere oppdaget at flere topplag ikke vises på TV 2 onsdag kveld. Programleder Jan-Henrik Børslid har svart mange av dem på Twitter, og opplyser om at de vil sende en Premier League-versjon av FotballXtra, der studio følger alle kampene og viser scoringer fortløpende på TV 2 Sport Premium 3.