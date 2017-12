Tidligere storspiller tror Mourinho har mistet garderoben i Manchester United

Martin Keown (51) mener José Mourinho (54) har mistet respekten i Manchester United.

– Jeg tror han har tapt spillerne. Jeg ser ingen vilje hos dem. Det ser ikke ut som det er er noe harmoni i laget mer, sier Keown, tidligere Arsenal-kaptein, i BT Sports studio.

Manchester United er 14 poeng bak serieleder Manchester City med en kamp mer spilt. De rødes tre siste kamper har endt uavgjort mot Southampton, Burnley og Leicester.

– Det er ikke gitt at United kommer på topp fire. Det kommer ikke til å bli lett. Det blir veldig interessant å se hvordan Mourinho løser dette. For i dag så det ut som han mistet spillerne, sier Keown.

Chelsea tok lørdag annenplassen fra Manchester United. Liverpool, Tottenham og Arsenal kommer jagende bakfra. Tidligere i romjulen mente Thierry Henry og Graeme Souness at også Arsenal-garderoben er splittet.

Skuffet Scholes



Tross for svake resultater, kan United glede seg over at de er fotballklubben med mest penger.

– United ser trøtte ut. De må våkne fordi topp fire er ikke garantert for øyeblikket. De må virkelig finne energi fra et sted, sier Paul Scholes, en av de største spillerne i Manchester United-historien, ifølge Daily Mail.



Da dommeren Craig Pawson blåste av 0-0-kampen mot Southampton lørdag var det tendenser til pipekonsert på Old Trafford.

– Spillerne undepresterer tydelig og kanskje gjør Mourinho det også. Underpresteringen har vart og vart, og det må manageren ta ansvar for, sier en oppgitt Scholes.

Mens byrivalene Manchester Citys nysigneringer har slått ut i full blomst

– Jeg tror at alle penger han vil ha er tilgjengelig i Manchester United. Problemet er måten han bruker de på, mener Scholes.

Mourinho skylder på dommeren



Mourinho skyldte på dommeren lørdag.

– Det er frustrerende, men det må det også være for Craig. Vi skulle hatt en klar straffe. Det er et av nøkkelpunktene i kampen, sier Mourinho.

Bedre blir ikke situasjonen av at Zlatan Ibrahimovic er skadet i en måned, mens Romelu Lukaku måtte av på båre lørdag. Det er foreløpig ikke meldt noe om hvor lenge Manchester Uniteds toppscorer er ute.

Manchester United har ikke kommet topp tre i serien siden 2013.