Spanske medier hevder Coutinho nekter å spille for Liverpool igjen

Spanske medier hevder at Barcelona står klare med et monsterbud på Phillippe Coutinho (25), og at Liverpool-stjernen ikke ønsker å spille for klubben igjen.

Den Barcelona-baserte storavisen Sport skriver tirsdag ettermiddag at den brasilianske Liverpool-stjernen ikke kommer til å kle på seg den røde drakten igjen.

Coutinho har angivelig gjort det klart at han ikke ønsker å spille mer for Liverpool, ettersom han ikke ønsker å risikere at overgangen til Barcelona går i vasken på grunn av en skade.

Avisen skriver at Liverpool skal være klar over situasjonen, og at manager Jürgen Klopp forbereder de neste kampene uten å regne med Coutinho.

Barcelona-bud?

Samtidig hevder Mundo Deportivo, den andre store Barcelona-avisen, at den katalanske storklubben står klar med et bud på 110 millioner euro pluss 40 millioner euro i mulige bonusen.

En eventuell totalramme på nesten 1,5 milliard kroner vil i så fall gjøre Coutinho til tidenes tredje dyreste fotballspiller etter PSGs Neymar og Kylian Mbappé.

Coutinho var ikke med i Liverpool-troppen som slo Burnley 2-1 første nyttårsdag. Klopp forklarte fraværet med at spilleren slet med en mindre skade.

Den anerkjente fotballjournalisten Guillem Balagué skriver på Twitter at Coutinho heller ikke vil være med i Liverpool-troppen til fredagens FA-cupkamp mot Everton.

«Coutinho blir ikke «frisk» til fredagens kamp mot Everton. Om fremtiden: Liverpools tone har endret seg – det virker som de er åpne for alle muligheter: Selge ham nå, eller bli enige om en overgang til sommeren. Å beholde ham etter det virker som den aller minst sannsynlige løsningen. Men ingen bud har kommet fra Barcelona... ennå», skriver Balagué.

Overgangsryktene rundt Coutinho tok virkelig fyr på nyttårsaften da man på nettsidene til sportsutstyrs- og klesgiganten Nike kunne lese «Philippe Coutinho er klar til å lyse opp Camp Nou. Kjøp din Barcelona-drakt med magikerens navn på», ifølge BBC.

– Jeg hørte om det. Jeg kan si at jeg kunne ikke vært mindre interessert i noe som helst i hele verden. Noen fortalte meg det og jeg tenkte: «wow, for en kjempesak», sier Jürgen Klopp om den angivelige Nike-tabben.

Coutinho har vært i kjempeform for Liverpool denne sesongen. Han står med syv mål og seks målgivende pasninger på 14 kamper i Premier League. Han har også scoret fem mål og slått to assists på fem Champions League-kamper.