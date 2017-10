Solskjær mer effektiv enn Ronaldo, Cantona, Costa og Lukaku

Tall viser at nåværende Molde-trener Ole Gunnar Solskjær leverte målpoeng i Premier Leauge hyppigere enn blant andre Cristiano Ronaldo og Eric Cantona.

Statistikk fra Objective Football er hyggelig lesning for Ole Gunnar Solskjær. Han scoret 91 mål og hadde 37 assist på 235 seriekamper for Manchester United. Det ga et målpoeng snitt på 0,83 per 90 minutter.

Det er ikke uten grunn at han fikk kallenavnet «supersub».

Kun fem stjerner har vært mer effektive:



Thierry Henry 1,05 målpoeng per 90 minutter

Sergio Aguero 1,04

Harry Kane 0,89 Robin Van Persie 0,88 Luis Suarez 0,87

Husker du? Solskjær avgjorde Champions League-finalen på overtid

I biografien sin, «My Autobiography», roste Sir Alex Ferguson, Manchester United-manager mellom 1986-2013, sin norske joker.

– Jeg var så heldig. Han klaget aldri. Jeg tror ikke at noen annen spiller av hans kvaliteti ikke hadde gjort det. Teddy Sheringham klagde på meg bestandig og jeg forstår det, for han var en stor spiller. Men Solskjær klaget ikke. Han hadde den fantastiske tålmodigheten, skrev Ferguson.

Rett bak Solskjærs snitt kommer Eric Cantona (0,82 målpoeng per 90 minutt), Didier Drogba (0,81), Diego Costa (0,81) og Ruud Van Nistelrooy (0,81).

Tror King kan gå til toppklubb:

Andre eksempler på stjerner som leverte varene «tregere» enn Solskjær er: Alexis Sanchez og Alan Shearer (0,77 målpoeng per 90 minutt), Wayne Rooney (0,75), Romelu Lukaku og Carlos Tevez (0,74), Dennis Bergkamp og Cristiano Ronaldo (0,73) og Fernando Torres (0,71).

Leste du? Guardiola misfornøyd med ballgutter

Høyere uten straffemål



Tar du bort straffescoringer klatrer Solskjær enda høyere på oversikten over de mest effektive målpoeng-spillerne, ifølge Objective Football.

Nemlig til en fjerdeplass med det samme målpoeng snittet på 0,83 per 90 minutter- i og med at Solskjær aldri scoret på straffe for Manchester United.

Solskjær har lært av sin gamle sjef:

Fortsatt topper Arsenals gamle, fantastiske spiss Thierry Henry, men Solskjær tar seg forbi Van Persie og Kane.

Henry 0,95 målpoeng per 90 minutter Aguero 0,92

Suarez 0,87

Tottenhams brennhete Kane (nå som august er langt bak oss) faller fra et målpoeng-snitt per 90 minutter på 0,89 til 0,75 uten straffemål.

Tottenham-seier: Brennhet Kane jakter rekord

Holder vi oss til antall mål totalt er Solskjær Premier League-historiens 34. mest målrike spiller med sine 91 mål. Fire mål mer enn Dennis Bergkamp, seks mer enn Fernando Torres og syv mer enn Cristiano Ronaldo blant annet.

Les mer: Eriksen tok Bendtner-rekord

Norsk statistikk



Alan Shearer er tidenes målkonge i den engelske toppdivisjonen med sine 260, hele 60 mer enn Wayne Rooney.

Ryan Giggs, som nylig mistet rekorden over antall kamper til Gareth Barry, topper assistlisten med 162 assist på sine 634 kamper. Cesc Fabregas med 107 er nærmest.

Les også: Norge har scoret mer enn Brasil i Premier League

I bakerste ende er Petr Cech mannen som har holdt nullen klart flest ganger med 153. Joe Hart er nummer to med 122.

Bak Solskjærs 91 mål følger disse nordmennene nærmest: Steffen Iversen (40), John Carew og Tore Andre Flo (38), Morten Gamst Pedersen (34), Øyvind Leonhardsen (30), Egil Østenstad (29), Jan Åge Fjørtoft (25), Joshua King (23) og John Arne Riise (21). Riise er mannen med flest kamper (321) foran Claus Lundekvam (290).

19 norske spillere har mer enn 100 Premier League-kamper.