Selvmål i sluttminuttene sikret Leicester-seier

(Newcastle - Leicester 2-3) Ayoze Perez' skulle bare klarere, men endte med å sette et ulykkelig punktum på en fartsfylt kamp.

På stillingen 2-2 i det 87. minutt skulle Perez forhindre at Shinji Okazaki satte ballen i mål.

Okazaki hadde rukket å ta ned et innlegg fra Jamie Vardy, men rakk aldri å skyte.

For Perez kom i et enormt tempo bakfra for å takle Leicester-angriperen, men endte opp med å sende ballen i nettet bak egen keeper.

Det ble den avgjørende scoringen etter et fyrverkeri av et oppgjør mellom Newcastle og Leicester på St. James' Park.

Chelseas stjernekeeper: Tiltrukket av Spania-retur

Newcastle har kun tatt ett poeng siden deres forrige seier, da de slo Crystal Palace 1-0 den 22. oktober.

Lørdag kveld så det ut til at Dwight Gayle hadde sikret uavgjort for vertene da han dundret inn 2-2, men slik gikk det altså ikke.

Tidligere lørdag: Kane-dobbel i storseier

Det var ingen keepertabber i dette oppgjøret, men det var det definitivt da Leeds møtte Queens Park Rangers:

Nydelig Gray-scoring

Kampen sett under ett var det fortjent at Leicester vant.

– Vi dominerte, hadde mye ball og hadde mange skudd på mål. Vi kunne kanskje fått mer ut av det i første omgang. Å få det målet på slutten var kanskje litt heldig, men vi fortjente det, sier Leicester-kaptein Wes Morgan i et TV 2-sendt intervju.

Først snudde blåtrøyene 1-0 til 1-2, før de sikret tre poeng få minutter før slutt.

Newcastle tok ledelsen etter allerede fire minutter. Dwight Gayle la en perfekt ball ut til Joselu, som satte inn 1-0 fra åtte meter.

Men Leicester slo tilbake – med to kremmerhus.

Først banket Riyad Mahrez ballen i mål fra rundt 20 meter. Så avsluttet Demarai Gray et mønsterangrep til 2-1.

Mahrez slo en lang ball opp i retning Mark Albrighton. Med ryggen mot mål dempet han ballen ned til Gray, som brukte en berøring på å legge ballen til rette før han dunket den opp i krysset.

Dwight Gayles utligning – som kom etter flere mislykkede klareringsforsøk i Leicester-boksen – så lenge ut til å bli det siste, før spanske Perez satte inn 2-3-målet.