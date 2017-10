Rooney-straffe i sluttminuttene reddet poenget – og trolig Koemans jobb

(Brighton-Everton 1-1) Everton var på vei mot et nytt tap da en hodeløs manøver av Brighton-kaptein Bruno Saltor (37) endte med straffespark. Wayne Rooney (31) scoret sikkert etter at han hadde blitt hetset av hjemmefansen i hele kampen.

Det ble noen herlig dramatiske sluttminutter på The American Express Community Stadium, og hjemmelaget tok en fortjent ledelse i det 83. minutt. Pascal Gross plukket opp en retur inne i feltet og serverte Anthony Knockaert som avsluttet sikkert forbi Everton-keeper Jordan Pickford.

Everton har ikke vunnet på bortebane siden januar, og manager Ronald Koeman er under et voldsomt press etter en tung start på sesongen. Det runget «sacked in the morning» fra tribunene, og Koemans jobb hadde da også etter all sannsynlighet hengt i en syltynn tråd med et nytt nederlag.

En annen Everton-profil som fikk kjørt seg var Wayne Rooney, som trolig på grunn av den nylige promillekjøringen ble pepet på gjennom hele kampen. Etter en times spill var han i skuddposisjon på kanten av 16-meteren, men skled og gikk på rumpa idet han avsluttet. Til hjemmefansens store forlystelse.

Håpløst av Brighton-kapteinen



Rooney skulle få sin hevn, men det fikk han ikke før det så som mørkest ut. Gaven kom fra Brighton-kaptein Bruno Saltor. Da et Everton-frispark ble løftet inn i feltet, så langet han ut og plantet albuen i halsen på Dominic Calvert-Lewin. Dommeren fikk heldigvis med seg manøveren, og blåste straffe.

– Bruno hadde en fryktelig involvering på straffesparket, det kokte bra på slutten der. Han mister rett og slett hodet. Det er vanlig å blokkere spillere på vei inn i feltet, men dette er altfor aggressivt, oppsummerte TV 2-ekspert Brede Hangeland etter kampen.

Fra 11-meteren satte Rooney ballen sikkert til høyre for Mathew Ryan som gikk motsatt vei. Da var kampen inne i siste ordinære minutt, og Rooney ble umiddelbart byttet ut etter å ha scoret sitt første ligamål siden møtet med Manchester City i august.

På tampen av de fire tilleggsminuttene holdt Everton faktisk på å stjele med seg alle poengene. Men Ryan reddet to Kevin Mirallas-avslutninger fra kloss hold inne i feltet.

PS! Rooney har scoret totalt tre mål for Everton denne sesongen. Han scoret også i 2-2-kampen hjemme mot Apollon i Europa League.

Premier League:

Brighton – Everton 1–1 (0–0)

Mål: 1–0 Anthony Knockaert (82), 1–1 Wayne Rooney (str. 90).

30.565 tilskuere.

Senere kampstart: Southampton – Newcastle (17.00).