Rooney spolerte kvelden for Klopp: –Alltid fint å score mot Liverpool

(Liverpool – Everton 1-1) Kvarteret før slutt hamret Wayne Rooney (32) inn utligningen fra straffemerket, etter at Liverpool hadde sløst voldsomt med sjansene.

På stillingen 1–0 til Liverpool gikk Dominic Calvert-Lewin over ende i boksen etter å ha vært borti Liverpool-spiller Dejan Lovren.

Hele Anfield tok seg til hodet, noen i jubel, andre i fortvilelse. Og det kunne se ut som at hjemmefansen i rødt kanskje hadde et poeng i at dommer Craig Pawsons avgjørelse var av det billige slaget.

Rooney, som aldri klarte å score fra straffemerket på Anfield som Manchester United-spiller, var derimot sikkerheten selv og banket inn utligningen i en match hvor Everton ikke hadde vært spesielt gode.

– Det er fantastisk å spille i derbyet. Everton-fansen vil være mest fornøyd med dette resultatet. Det er alltid fint å score mot Liverpool, uansett hvilken klubb man spille for, sa Rooney til BBC.

For det meste handlet egentlig om Liverpool i Merseyside-derbyet. De røde spilte med høyere tempo gjennom mesteparten av kampen, og både kunne og burde avgjort kampen lenge før Calvert-Lewin gikk i bakken.

Salah-magi

Men det måtte en tidlig julegave med sølvpapir fra Mohamed Salah for å sende Liverpool i føringen etter 42 minutter.

Egypteren mottok ballen feilvendt på kanten, og så ut til å lete etter en støttepasning.

I stedet vendte han bort Martina med en lekker manøver, han dytter terrieren Idrissa Gana Gueye til side med skulderen, før han skrudde ballen i en bue rundt Everton-keeper Jordan Pickford og opp i krysset.

Scoringen var hans 19 på 24 kamper i den røde trøya. Det er like mange nettkjenninger som han hadde gjennom hele fjorårssesongen i Roma (41 kamper), ifølge Opta.

Mané ble «syndebukk»

Sadio Mané var en av spillerne som kunne henge med hodet etter kampslutt. Kantspilleren brant en eventyrlig sjanse for Liverpool, like før pause, da laget kontret fire mot én. I stedet for å trille til en lagkamerat som trolig hadde satt inn 2-0, valgte senegaleseren å skyte selv. Godt utenfor mål.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan likevel trøste seg med at de røde ikke har tapt for Everton på 15 kamper i alle turneringer. Det er likt med den lengste seiersrekken i klubbenes historie, fra 1972 til 1978, ifølge Opta.

