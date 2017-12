Rooney med straffebom og straffescoring da Everton vant

(Everton – Swansea 3-1) Wayne Rooney (32) satte inn sitt tiende Premier League-mål for Everton denne sesongen, og det på en kveld som et øyeblikk så ut til å bli et mareritt for kraftspissen.

– Vi spilte ikke så bra som vi kan, men vi viste herlig karakter. For fire uker siden ville vi tapt denne kampen. I løpet av julen kan vi forhåpentligvis få noen flere seirer, sa Rooney til Sky Sports etter kampen.

Jumbolaget Swansea skapte problemer for Everton i over en omgang. Laget tok først ledelsen da Leroy Fer beinet inn en corner fra Tom Carroll etter 36 minutter.

Et tamt Everton-lag skapte ikke stort, men på overtid av 1. omgang fikk vertene straffespark på Goodison Park da Roque Mesa felte Aaron Lennon.

Kaptein Rooney tok straffen, men Swansea-keeper Lukasz Fabianski fikk slått skuddet i stolpen. Returen var unggutten Dominic Calvert-Lewin først på, og han satte inn utligningen.

Det var Rooneys tiende straffebom i Premier League på 32 forsøk, og han er med andre ord ikke sikkerheten selv fra 11-meteren. Men Rooney skulle komme sterkere tilbake.

FORSIKTIG FEIRING: Gylfi Sigurdsson (t.v.) scoret med et herlig langskudd, men feiret forsiktig mot gamle lagkamerater – selv om Wayne Rooney forsøkte å få opp stemningen. Foto: Jason Cairnduff , Reuters

Assist og scoring



Først serverte han ballen til Gylfi Sigurdsson i det 64. minutt, og islendingen skjøt på herlig vis Everton opp i ledelsen – mot klubben han forlot i høst.

Ni minutter senere fikk Everton straffespark nummer to, riktignok feilaktig idømt. Svenske Martin Olsson felte Jonjoe Kenny, men utenfor 16-meteren, og Rooney fikk sjansen igjen.

Denne gangen skjøt han hardt til høyre for Fabianski, som ikke nådde frem.

Dermed scoret Rooney sitt tiende ligamål for sesongen, og bidro sterkt til at Everton klatret opp på niendeplass på tabellen.

– Jeg er en selvsikker person, og har troen på meg selv. Hvis du ser på straffene jeg har misset, så har jeg lagt inn en liten toppspin på dem – slik at noen kan følge opp returen. Jeg kommer ikke til å gi meg med å ta straffer, sa Rooney etter kampen.

– Jeg har ikke satt noe mål når det gjelder antall scoringer, men jeg er god form og håper det fortsetter. Jeg føler meg i bra form, og jo mer jeg spiller jo bedre føler jeg meg, sa 32-åringen som for tre uker siden scoret hat trick mot West Ham.

Swansea ligger helt sist, med fire poeng opp til «trygg» plass. Dårlig nytt for waliserne er også at spissen Wilfred Bony måtte ut med skade etter bare fire minutter.

PS! Rooney stårt totalt med 11 mål for Everton denne sesongen. Han scoret også i Europa League hjemme mot Apollon i september.

Premier League:



Everton – Swansea 3-1 (1-1)

Mål: 0-1 Leroy Fer (35), 1-1 Dominic Calvert-Lewin (45), 2-1 Gylfi Sigurdsson (64), 3-1 Wayne Rooney (str. 73). 37.580 tilskuere.