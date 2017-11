Rasende Conte sendt på tribunen - reddet av Rüdiger

(Chelsea - Swansea 1-0) Chelsea stanget og stanget og manager Antonio Conte ble sendt på tribunen etter et raseriutbrudd. Så stanget Antonio Rüdiger inn vinnermålet.

Managerens navnebror satte hodet til da skuddet til N'Golo Kanté endret retning etter en kort corner, og kunne juble for mål snaue ti minutter ut i den andre omgangen.

Frem til da hadde laget stanget og stanget, hatt corner på corner, men altså uten uttelling. Og manager Antonio Conte hadde blitt sendt på tribunen.

Det skjedde etter at Alfie Mawson nesten hadde sendt ballen i eget nett på et innlegg fra Willian. Ballen gikk utenfor mål, men istedenfor corner blåste dommeren for utspark. På sidelinjen tok Antonio Conte fyr, og dommeren svarte med å sende ham på tribunen.

Selv om den forløsende scoringen til slutt kom, ble det ingen ketchup-effekt for Chelsea. Spesielt Álvaro Morata misbrukte flere store sjanser i en kamp der Antonio Conte hadde valgt å sette stjernespiller Eden Hazard på benken.

Sistnevnte kom inn med litt under ti minutter igjen å spille, men maktet ikke å bidra til at det ble flere mål. Totalt hadde hjemmelaget 19 avslutninger, der 12 av dem var på mål.

Chelsea kan uansett juble for tre poeng, noe som tar dem opp på 29 poeng og en 3. plass på tabellen.

Bra gikk det også for London-rival Arsenal. Alexandre Lacazette sørget for en drømmestart mot Huddersfield, og før pipeblåseren bestemte seg for at kampen var ferdig, nettet også Olivier Giroud ganger to, Alexis Sánchez og Mesut Özil.

Arsenal vant 5-0, og fullstendig referat fra kampen kan du lese på VG Live. Laget ligger ett poeng bak Chelsea, på en 4. plass.

PS: Joshua King scoret Bournemouths ene, men det hjalp lite. De tapte 1-2 for Burnley.

