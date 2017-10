Presset Klopp: Slutter hvis jeg ikke tror vi kan oppnå suksess

Ekspertene legger presset på Liverpool-manager Jürgen Klopp før lørdagens storkamp.

Manchester og Liverpool er i helspenn bare timer før storkampen mellom Liverpool og Manchester United på Anfield. Også norske supportere har markert denne datoen i kalenderen sin for lenge siden.

Liverpool har haltet litt i sesongstarten og ligger, før dagens kamp, syv poeng bak sine rivaler. Og allerede nå svetter nok Jürgen Klopp litt ekstra.

– Én løsning

– I det øyeblikket jeg tror at vi ikke kan oppnå suksess, vil det bare være én løsning. Jeg vil gå, sier Klopp til Liverpool Echo.

På fredagens pressekonferanse fikk han spørsmål om han tror Liverpool er i stand til å hamle opp med Manchester United - også på lengre sikt - José Mourinho har for eksempel brukt dobbelt så mye penger som Klopp.

– Det er ingen grunn til at jeg skal jobbe her som en person som skal passe på klubben, inntil verden skaper en manager som kan oppnå suksess her. Det gir ingen mening. Selvsagt er jeg helt overbevist om at jeg kan få suksess her, la han til.

Det er to år siden Klopp tok over som sjef på Anfield. Og stadig flere begynner å spørre seg om Liverpool egentlig er blitt bedre under tyskerens ledelse.

– Vi ble nummer fire forrige sesong. Det er ikke perfekt, men greit nok. Kunne vi ha tatt igjen Chelsea? Nei. Men vi var ikke langt bak City og Tottenham, og nå ønsker vi å ta neste steg.

Thorstvedt: Ute av gullkampen med tap

TV 2-ekspert Erik Thorstvedt mener drømmen om å vinne ligagull denne sesongen vil være kjørt om ikke Klopp og Liverpool slår Manchester United i dag.

– Det er en laaaang sesong. Vi sier det hele tiden. Men taper Liverpool lørdag, er de 10 poeng bak teten. Med det tempoet United og City har satt opp, er det kort vei til å slå fast: De blir ikke PL-mestere denne gang heller, sier Thorstvedt til VG.

– Hvordan skal Liverpool vinne kampen?

– De har jo et dritbra angrepsspill, selv om de nå mangler Sadio Mané (skadet). Så må de passe på Romelu Lukaku, men ok: han har de spilt mot før, så det kan gå. Jeg kan greit se for meg at Liverpool vinner, svarer Thorstvedt.

Frykter 0-0

– Manchester United har heller ikke møtt noen av de store kanonene ennå, men hatt det relativt greit og komfortabelt. Liverpool borte er en av de aller største utfordringene i Premier League, så de kommer til å få kjenne på det, fortsetter han.

Liverpool-krisen: – Dette er Klopp i et nøtteskall

Fotballekspert Lars Tjærnås frykter kampen til slutt ender opp som et antiklimaks, slik som fjorårets kamp som endte målløst.

– Jeg blir overrasket hvis ikke Liverpool tar større risiko enn United så lenge det står 0-0. Det begrunner jeg med at Manchester United har mer «råd til» å spille uavgjort og at de spiller borte. I tillegg er Mourinho flink til å få lagene sine til å spille på resultat, og her er 0-0 relativt gunstig, sier Tjærnås til VG.

Kampen går på TV 2 Sport Premium klokken 13.30 lørdag.