Premier League-klubbenes «stollek» får gjennomgå: – Det er idiotisk!

Fem klubber i Premier League har byttet manager denne sesongen. Fire av dem har ansatt en engelskmann over 50 år.

– Når det bare gjøres for å få de samme navnene om og om igjen, synes jeg at det er en ukultur. For Premier League er det ikke bra at det er sånn. Det er idiotisk, sier TV 2s Premier League-ekspert Simen Stamsø Møller.

– De samme, gamle navnene resirkuleres hver gang. Det gjør det nesten umulig for unge, britiske managere å få muligheten. Det er synd, sier den engelske treneren Ian Burchnall (34), tidligere Viking-sjef, som har erfaring fra akademiene til Leeds United og Bradford City.

OPPGITT: Tidligere Viking-trener Ian Burchnall, som har erfaring fra engelske akademier, synes det er synd at ikke flere nye trenertalenter får muligheten i Premier League. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Snittalder på 61

Nok en gang velger Premier League-klubbene å gå til «the usual suspects» for å redde sesongen etter en dårlig høst. Disse fire herrene fortsetter å leke stolleken i engelsk toppfotball:

• Roy Hodgson (70) fikk jobben i Crystal Palace den 12. september. Han er tidligere engelsk landslagstrener med erfaring fra fire andre Premier League-klubber og totalt 226 kamper under beltet.

• David Moyes (54) fikk jobben i West Ham den 7. november – hans fjerde Premier League-klubb. Få trenere på markedet har ledet like mange kamper på dette nivået (502), men alle jobbene han har hatt siden han forlot Everton i 2013, har endt i fiasko. Og West Ham-oppholdet hans har så langt vært et mareritt.

• Alan Pardew (56) ble ansatt som West Bromwich-manager onsdag. Han har allerede oppe i sin femte managerjobb i en Premier League-klubb, med 302 kamper på sidelinjen.

• Onsdag fikk også Sam Allardyce (63) ny jobb som manager i Everton. Han leder nå sin syvende Premier League-klubb og har ledet 488 kamper i divisjonen.

De fire managerne, eller «dinosaurene» om du spør de verste kritikerne, har en snittalder på 61 år og totalt 1518 kamper i Premier League.

Den eneste nyansatte manageren i Premier League denne sesongen som ikke er engelsk, er franskmannen Claude Puel (56), som tok over Leicester i oktober etter å ha ledet Southampton forrige sesong.

– Bremser engelsk fotball

Stamsø Møller tror klubbenes manager-vaner skyldes manglende kompetanse på eiersiden.

– Veldig mange av dem er gode businessmenn, men ikke spesielt gode fotballmenn. De har ikke så veldig god oversikt. De har ikke et godt nok apparat for å speide etter managere, og vet ikke hva som rører seg. Dessverre virker det som at erfaring og kjente navn er det eneste trygge for dem. Jeg tror det er noe som bremser engelsk fotball generelt, sier han.

TV 2-eksperten ser samtidig en viss tendens til at utenlandske trenere får mer tillit etter hvert som managere som Pep Guardiola (Manchester City) og Marco Silva (Watford) leverer overbevisende resultater. Men han mener enkelte klubber henger igjen i fortiden.

– Man tror at disse menneskene er i ferd med å bli faset ut, men plutselig får man en Pardew i fleisen. Bortsett fra Allardyce er jeg skeptisk til alle de andre engelskmennene som har fått jobb denne høsten, sier han.

Burchnall: – Du vet hva du får

Burchnall er mest opptatt av at den gjentatte bruken av eldre manager-nomader fører til at unge, engelske managere ikke får muligheten til å skinne på toppnivå. Han mener det finnes mange talentfulle engelskmenn som burde fått sjansen, og peker spesielt på to: Sheffield Uniteds suksesstrener Chris Wilder (50) og Graham Potter (42), mannen bak det svenske Östersund-mirakelet i Europa League.

– Jeg har selv jobbet i engelske akademier. Det er så mange gode trenere der, og mye bra som skjer, men jeg følte alltid at det fantes et tak som jeg ikke kunne komme gjennom. Det er ikke noe ønske blant engelske klubber om å utvikle egne trenere. Kanskje det ikke er «trendy» nok, sier Burchnall.

Han forklarer Premier League-klubbenes valg på følgende vis:

– Du vet hva du får, så det blir ikke sett på som en stor risiko. Når den økonomiske risikoen ved å rykke ned er så stor, er klubber redde for det de mener er å ta sjanser, altså å ansette yngre trenere uten lang fartstid. De vet at de kanskje ikke får enorm suksess med de gamle ringrevene, men de får nok til å overleve. For noen klubber er det nok.