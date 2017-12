Özil-kanon nok for Arsenal mot Newcastle

(Arsenal - Newcastle 1-0) Mezut Özils (29) flotte volley etter 23 minutter var nok: Arsenal tok sin åttende seier på ni hjemmekamper i Premier League.

Arsenal holdt nullen for 11. gang på sine 16 siste hjemmekamper, og kom kjapt tilbake etter nederlaget mot Manchester United i London. Og dermed holder Arsenal seg rundt plassene for Champions League-spill neste sesong.

Newcastle, som kun har tatt et poeng på de ni siste kampene i Premier League, og som etter tapet havnet under nedrykksstreken for første gang denne sesongen, yppet seg med jevne mellomrom. Men kvaliteten er ikke god nok mot et såpass sterkt lag som Arsenal, og det var hjemmelaget som stort sett dominerte denne kampen.

Özils scoring var av det vakre slaget. En retur havnet hos tyskeren, som med venstrebeinet tok ballen på volley og sendte den i krysset bak en sjanseløs Newcastle-keeper.

På Stamford Bridge sørget Marcos Alonso, med sitt tredje ligamål denne sesongen, for at Chelsea holder følge med Manchester United om den – foreløpige – 2. plassen på tabellen. Chelsea var best mot Southampton, og vant en fortjent seier på hjemmebane.

Den lille overraskelsen kom i kampen mellom Watford og Huddersfield, kanskje mye takket være en tidlig utvisning for Watfords kaptein Troy Deeney, Huddersfield vant i hvert fall 4-1 på bortebane, et sterkt resultat.

Tidligere på dagen tok Crystal Palace en sterk seier mot formsterke Leicester på bortebane, og Christian Benteke scoret endelig for Palace, hans første mål for sesongen, og det var også Palace sin første scoring på bortebane denne sesongen. Under Roy Hodgsons ledelse har Palace nå sju ligakamper uten tap (3-4-0).