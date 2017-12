Nå har Manchester City 15 (!) poeng ned til konkurrentene

(Newcastle – Manchester City 0-1) Raheem Sterlings (23) scoring var alt Manchester City trengte, og nå har de en historisk stor luke ned til konkurrentene.

Med tre nye poeng er det nemlig 15 og 16 poeng som skiller klinten fra hveten, eller i dette tilfellet, Manchester City fra konkurrentene Manchester United og Chelsea. Ingen har hatt en så stor luke på dette tidspunktet i sesongen.

VG Live: Vi fulgte oppgjøret – spark for spark!

1. Manchester City – 58 poeng

--------------------------------------------------------------

2. Manchester United – 43 poeng

3. Chelsea – 42 poeng

4. Liverpool – 38 poeng

5. Tottenham – 37 poeng

6. Arsenal – 34 poeng

VG-sportens kommentator Trond Johannessen skrev tidligere onsdag at ligaen virker helt avgjort – i desember. Overfor ser vi de dystre tallene konkurrentene har å forholde seg til.

Fortsatt ubeseiret



Raheem Sterling scoret kampens eneste mål på vakkert vis. Mannen VG nylig kåret til verdens beste midtbanespiller i 2017, Kevin De Bruyne, inntok nok en gang rollen som hovmester.

Fikk du med deg? Liverpool setter overgangsrekord for midtstopper

Han chippet ham lekkert igjennom, og Sterling fant nettmaskene for 13. gang denne sesongen, mens De Bruyne serverte for 9. gang.

– Det er godt å ha en som ham, og vi har flere som ham i laget. 9 av 10 ganger finner spillere som ham og David Silva deg så lenge du tar et godt løp. Han spilte en god kamp, sier Sterling om assistkongen de Bruyne.

– De sto imot presset veldig bra, og prøvde å kontre selv, men vi presset tilbake og gjorde det ikke lett. Vi viste laginnsats, forholdt oss rolig og fikk seieren, la matchvinneren til.

Kommentar: «Guardiola har endret engelsk fotball»

Vi er halvveis i Premier League-sesongen, City er fortsatt ubeseiret med 18 strake seiere og har tilsynelatende ingen planer om å ta foten av gasspedalen.



– Det er desember, så vi kan ikke tenke at det er avgjort, for det er det ikke. Vi må fortsette å vinne kamper, sier Bernardo Silva.

Saken fortsetter under bildet.

MATCHVINNER: Raheem Sterling ble tungen på vektskålen mot Newcastle, og City-dominansen fortsetter. Foto: Lindsey Parnaby , AFP

Det var i realiteten aldri noen tvil om hvor poengene skulle havne. Bortsett fra en god sjanse ved Rolando Aarons, som Nicolás Otamendi reddet på strek, hadde Newcastle svært lite å by på. Manchester City kjørte kampen fra start til slutt, og i store deler av den første omgangen, hadde Newcastle mindre enn 20 prosent av ballbesittelsen.

Sergio Agüero, som har scoret på de fem siste forsøkene mot Newcastle, har aldri scoret seks ganger på rad mot en motstander, og heller ikke i dag fikk han knuse den statistikken. Han hadde både én, to, tre og fire sjanser til å gjøre det, men hadde ikke marginene på sin side.

Dominerer, men: Fjørtoft vil ikke sammenligne de med tidenes beste

– Vi fortjente å vinne, det er vanskelig å spille mot noen som forsvarer seg så dypt, konkluderte Guardiola etter kampen.

Suverene serieledere, videre i Champions League (med overkommelig motstand i vente), klare for semifinale i ligacupen, og fortsatt med i FA cupen.

Neste hinder for Pep Guardiola & co. er Crystal Palace på nyttårsaften. Det er med andre ord gode sjanser for at de tar med seg dominansen inn i 2018.